ABB France nomme Julien Colas comme nouveau Directeur Développement Durable France

septembre 2024 par Marc Jacob

ABB France crée un nouveau poste de Directeur Développement Durable et nomme Julien Colas en cette qualité. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie du groupe ABB qui vise à atteindre zéro émission de CO2 d’ici 2050 et aider ses clients à éviter d’en émettre, conformément à l’initiative Science Based Targets (SBTi). Fort de 15 ans d’expérience dans le développement durable, Julien Colas a contribué à bâtir la stratégie environnementale de groupes internationaux. Il a notamment travaillé au sein de structures telles que Saint-Gobain, l’Association Française des Entreprises pour l’Environnement où il était Responsable du pôle climat-ressources mais aussi Rexel Groupe, où il a occupé ces six dernières années les postes de Responsable Développement durable puis de Sustainability Solutions Senior Manager. Ingénieur spécialisé dans l’énergie de formation à l’INSA Hauts-de-France, il est titulaire d’un Mastère spécialisé Ingénierie et Gestion de l’environnement des Mines ParisTech.

En tant que Directeur Développement Durable, il est en charge de coordonner la politique développement durable pour la France. Il apporte son expertise et son expérience afin d’intégrer le développement durable au cœur de la stratégie jusqu’au déploiement opérationnel. Il rejoint le comité de direction ABB France, renforçant ainsi la contribution d’ABB en France pour relever les défis environnementaux et sociétaux actuels et à venir.

Établi depuis 1885, le Groupe ABB en France réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’export, atteignant 589 millions d’euros en 2023 (+3 % par rapport à l’année précédente). L’entreprise emploie plus de 1 100 collaborateurs répartis sur plus de 20 sites, incluant 6 centres de formation, 3 sites de production (Bagnères-de-Bigorre, Chassieu et Piffonds) et 8 centres d’excellence mondiaux dans l’Hexagone.

Un comité de direction avec des ambitions fortes pour ABB en France

Le comité de direction d’ABB France, coordonne la stratégie et contribue au développement du Groupe en France en plaçant la curiosité, le courage, la bienveillance et la collaboration au cœur de ses actions. Chaque membre apporte son expertise, renforçant ainsi la capacité d’ABB France à innover et à répondre efficacement aux défis du marché français et international.

François Rousseau, Président France du Groupe ABB depuis février 2022, il contribue à la stratégie générale. Fort de 20 ans d’expérience et de son expertise au sein du groupe, il supervise et s’assure du respect des obligations fiduciaires et de gouvernance locale.

Fabien Laleuf, Directeur Général d’ABB France, il joue un rôle central dans la direction stratégique et le développement de l’entreprise, tout en occupant son poste de Directeur de la Business Area Electrification France. Avec une expérience de 33 ans au sein d’ABB France, son leadership visionnaire guide l’entreprise vers de nouveaux sommets de performance et d’innovation.

Claude Sintes-Toffin, Directrice Générale d’ABB France et Directrice Juridique et Intégrité depuis 2019, elle participe à la stratégie et à l’organisation du Groupe ABB en France en s’appuyant sur son expertise et son engagement. Elle contribue à la bonne gestion tout en veillant à la conformité de ce dernier à l’ensemble des législations et réglementations françaises.

Robertino Cinelli occupe actuellement le poste de Directeur de la Business Area Robotics & Discrete Automation France. Ses missions consistent à accompagner la stratégie de digitalisation de l’activité, à contribuer au développement durable dans la chaine de valeur et à développer l’offre robotique en lien avec les nouveaux enjeux de l’industrie du futur. Robertino Cinelli travaille chez ABB depuis plus de 18 ans.

Mohamed Ait Moulay est Directeur de la Business Area Motion France depuis août 2023, il remplace Laure Kleiss qui a évolué au sein du Groupe ABB au Canada. Il coordonne les initiatives dans le domaine des solutions de mouvement, l’amélioration de l’efficacité énergétique et des performances industrielles. Mohamed Ait Moulay évolue chez ABB depuis 17 ans, il occupait précédemment la direction de la Division Marine & Ports du Groupe ABB en France.

Alain Pitte, Directeur au sein de la Business Area Process Automation depuis 2016, met à profit plus de 30 ans d’expérience au sein d’ABB. Son objectif est d’accompagner les clients des industries de transformation et hybrides dans leur transition vers des solutions plus efficaces et durables, grâce à l’intégration de technologies d’automatisation et de digitalisation.

Lucie Roy est Directrice HSE France depuis mars 2024. Elle est chargée de maintenir et de renforcer les normes rigoureuses de santé, sécurité et environnement, valeurs fondamentales au sein de la culture d’entreprise d’ABB.

Cécilia Ayala, est Directrice Communication Corporate France depuis janvier 2024. Elle apporte son expertise en communication corporate pour soutenir la croissance et la notoriété d’ABB. Elle a rejoint ABB en février 2022.

Fahem Bouakeur, Directeur Manufacturing Unit France, supervise l’usine de Chassieu depuis 5 ans. Il est responsable du déploiement de la stratégie industrielle de l’unité et de la transition vers l’industrie 4.0.

Sébastien Meunier, en qualité de Directeur des Relations Institutionnelles, représente les intérêts des entités du Groupe ABB en France auprès des institutions publiques, des collectivités territoriales et des syndicats professionnels. Fort d’une décennie d’expérience au sein d’ABB, son rôle s’étend au développement d’alliances stratégiques, en support des activités.

Élodie Charif occupe le poste de Directrice des Ressources Humaines chez ABB en France depuis 10 ans. Elle est responsable de la gestion et du développement des talents, de la mise en œuvre des politiques Ressources Humaines, du recrutement, de la formation et du développement des collaborateurs, ainsi que de la gestion des relations de travail au sein de l’organisation.