A10 poursuit l’amélioration de son système d’exploitation ACOS

octobre 2024 par Marc Jacob

A10 poursuit l’amélioration de son système d’exploitation ACOS (Advanced Core Operating System) en ajoutant une pile d’IA totalement intégrée. La commercialisation d’ACOS, prévue pour la fin de cette année, permettra aux solutions A10 de s’interfacer avec les environnements AI Inference et GenAI des clients. A10 explore également des intégrations plus poussées avec AI Inference qui permettront à ses solutions d’assurer l’équilibrage des charges (ADC) et le déchargement (Offloading) de quelques-unes des tâches les plus intensives en calcul, afin de laisser les processeurs classiques et graphiques du serveur AI Inference mettre à profit leurs atouts, à savoir le plus haut débit et la plus faible latence disponibles actuellement.