A l’heure des bonnes résolutions, Kaspersky partage ses bonnes pratiques pour une expérience fitness en ligne sécurisée

janvier 2025 par Kaspersky

Comme le révèle l’étude Yougov Resolutions 2024 : Better physical, mental and financial health among top choices, l’amélioration de la condition physique et la santé figurent toujours en tête des résolutions des consommateurs pour l’année 2025. Dans la continuité de cette tendance, le coaching personnalisé a le vent en poupe, propulsé par l’influence des réseaux sociaux, comme Instagram et TikTok.