A l’heure de l’IA Act, les entreprises doivent se préparer aux régulations de sécurité

mai 2025 par Tyler Moffitt, Senior Security Analyst chez OpenText Cybersecurity

D’ici à la fin de l’année 2025, 25 % des 1 000 premiers sites web au monde devraient prendre en charge les passkeys. Cette adoption croissante est motivée par leur capacité à prévenir les attaques de phishing et les violations de données, tout en simplifiant l’expérience utilisateur.

Dans ce contexte, Tyler Moffitt, Senior Security Analyst chez OpenText Cybersecurity, s’exprime :

« L’authentification évolue, mais les principes fondamentaux restent essentiels. La transition vers un monde sans mot de passe ne repose pas uniquement sur de nouvelles technologies. Elle nécessite des défenses en couches, des mécanismes de récupération solides et une formation continue des utilisateurs. Les passkeys sont prometteurs, mais encore émergents : leur adoption est freinée par des limitations de compatibilité et par la complexité pour certains utilisateurs. Rester vigilant, adopter une bonne hygiène de sécurité et se tourner vers des outils modernes tout en gardant les yeux grands ouverts est la meilleure façon d’avancer. »

Avec l’évolution des menaces numériques, il est crucial pour les entreprises d’anticiper et de s’adapter. La cybersécurité ne repose plus uniquement sur des solutions technologiques mais sur une approche holistique centrée sur l’utilisateur.