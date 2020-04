Zyxel s’associe à McAfee pour proposer une solution de sécurité dédiée aux PME

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

L’intégration de la solution anti-malware de McAfee au sein de la gamme ATP Zyxel permet de proposer aux PME une solution qui inclut la détection des malwares, le filtrage web avancé et la performance sécurité au sein d’un seul firewall.

Zyxel a également annoncé l’ajout des ZyWALL ATP100W et ATP700 à la gamme ATP. Ces solutions tout-en-un intègrent un sandboxing évolutif basé sur le Cloud avec plusieurs couches de sécurité supplémentaires permettant de détecter et bloquer les menaces connues et inconnues.

Les firewalls ZyWALL ATP utilisant la version de firmware ZLD4.5, ou une version précédente, peuvent exécuter simultanément des analyses anti-malware dans les modes Express et Stream. Le mode Express exploite une base de données Cloud basée sur l’Intelligence Artificielle en constante évolution qui permet de fournir un niveau d’information élevé sur les menaces. Le mode Stream utilise une base de données basée sur les signatures pour une analyse locale granulaire et avancée. Le nouveau mode hybride comprend les deux fonctions, pour maximiser le niveau de protection via des analyses approfondies de sécurité et pour se prémunir contre les cyberattaques.

La gamme de firewall ZyWALL Zyxel comprend les modèles suivants : ATP100, ATP100W, ATP200, ATP500, ATP700 et ATP800.