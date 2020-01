Zyxel Nebula dévoile son interface utilisateur de nouvelle génération

janvier 2020 par Marc Jacob

Zyxel annonce une refonte majeure de sa solution Cloud de mise en réseau Nebula Cloud Networking Solution. Outre sa nouvelle interface utilisateur élégante, riche en améliorations esthétiques et intuitives, Nebula propose désormais des outils de gestion intelligente et est compatible avec encore plus d’appareils. Ainsi, les utilisateurs seront parfaitement équipés pour maximiser le potentiel de leurs réseaux Cloud.

Un tableau de bord encore plus fonctionnel

Les adeptes de Nebula apprécieront immédiatement le point fort de cette mise à jour : la nouvelle esthétique du tableau de bord de Nebula Control Center. Cette toile de fond épurée, couleur ivoire, se coordonne parfaitement avec l’esthétique de l’appli Nebula, offrant une expérience uniforme tous appareils confondus.

Toute l’interface Nebula se dote aussi d’un mode sombre. Les personnes sensibles des yeux se sentiront soulagées face à un écran dont la luminosité excessive peut rapidement devenir inconfortable. Un clic suffit pour basculer du mode lumineux au mode sombre.

Mais les améliorations ne sont pas qu’esthétiques. Ce tableau de bord de nouvelle génération, conçu d’après les suggestions des utilisateurs, est plus simple à utiliser que jamais grâce à son potentiel de personnalisation quasi illimité, avec des widgets au format carte et un portail WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) pour le WiFi et les passerelles. De nombreux ajoux front-end améliorent grandement la performance de Nebula et offrent une expérience sans pareille.

Une connectivité réseau simple, intelligente et sécurisée

Nebula propose aussi plusieurs fonctionnalités qui contribuent à améliorer la gestion Cloud et font gagner un temps précieux. L’assistant de démarrage, qui prend désormais en charge les paramètres de la passerelle, permet de configurer rapidement et complètement le réseau. Le moteur intelligent Nebula facilite la corrélation des paramètres et événements à l’échelle du réseau. Quand un utilisateur souhaite créer un réseau VLAN avec un identifiant SSID invité, Nebula le guide automatiquement dans les paramètres de l’interface VLAN. De plus quand la fonction d’arrêt PoE programmé est activée sur un commutateur pour économiser l’énergie, Nebula sait ne pas rendre compte d’un événement de déconnexion de tous les points d’accès connectés à ce commutateur.

Agrandissement de la famille Nebula, toujours plus rapide

Nebula prend désormais en charge les puissants points d’accès WAX650S, NWA110AX et WAX510D. Tous sont compatibles WiFi 6 (802.11ax) avec une sécurité renforcée, y compris le filtrage MAC pour chaque SSID, et prennent en charge le dernier standard WiFi WPA3 et l’affectation VLAN dynamique. Cette dernière convient idéalement aux grands réseaux des écoles ou des entreprises et permet d’isoler différents utilisateurs sur plusieurs réseaux VLAN, pour mieux les protéger et simplifier l’administration.

Avec cette version, le commutateur XS3800-28 rejoint également l’offre Cloud. Ce commutateur d’agrégation 10G peut servir de dorsale à un réseau Nebula. Doublé de la facilité de gestion Cloud, il est prêt à délivrer une puissance et une performance maximales. Pour les plus petits réseaux, un commutateur 10G avec moins de ports devrait être commercialisé dans les prochains mois.