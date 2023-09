Zscaler s’associe à Imprivata et CrowdStrike pour lancer une solution de sécurité Zero Trust dédiée aux établissements de santé

septembre 2023 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. annonce un partenariat avec CrowdStrike et Imprivata portant sur une nouvelle solution de cybersécurité Zero Trust, allant de la protection des postes de travail au cloud, et conçue sur-mesure pour les établissements de santé. Grâce à l’intégration de Zscaler à la plateforme d’identité numérique d’Imprivata, la visibilité, la protection contre les menaces et la traçabilité seront assurées pour un contrôle d’accès de bout en bout et multi-utilisateurs aux appareils partagés : des critères indispensables pour répondre aux exigences réglementaires dans le domaine de la santé, telles que HIPAA (Health Insurance Portability & Accountability Act) et HITECH (Health Information Technology for Economic & Clinical Health).

Cette nouvelle intégration avec Imprivata permet à Zscaler de reprendre le contexte d’Imprivata et de tirer parti de l’intégration existante avec le score Zero Trust Assessment (ZTA) de CrowdStrike Falcon® pour contrôler l’accès aux applications avec des politiques adaptatives et basées sur les risques. Les utilisateurs de la plateforme Zscaler Zero Trust Exchange™, d’Imprivata OneSign® et de la plateforme CrowdStrike Falcon® pourront ainsi adopter une architecture Zero Trust proposant une gestion granulaire des accès, une protection contre les menaces et des capacités de traçabilité pour se protéger plus efficacement contre les ransomwares.

Les hôpitaux et les établissements de santé sont confrontés à une problématique particulièrement complexe en termes de sécurité et d’authentification. Le personnel partageant les mêmes postes de travail, il est impératif de définir la manière de distinguer les actions réalisées par chaque utilisateur sur un appareil donné. Cela nécessite la mise en place de politiques de contrôle d’accès et de protection contre les menaces, prenant à la fois en compte l’identité de l’utilisateur connecté à un moment M et le niveau de sécurité de l’appareil. Il faut également pouvoir conserver une trace de l’ensemble des activités des utilisateurs, en les enregistrant dans des journaux pour garantir la traçabilité et respecter ce qui est requis en termes de conformité.

Caractéristiques de l’intégration Zscaler à la plateforme d’identité numérique d’Imprivata :

Mise en place de politiques de sécurité et de protection contre les menaces, conçues pour les environnements de soins de santé utilisant des postes de travail partagés et multi-utilisateurs

Sécurité Zero Trust de bout en bout, qui permet un contrôle d’accès personnalisé pour protéger les données patients

Traçabilité des actions des utilisateurs sur un poste de travail partagé et multi-utilisateurs pour assurer la conformité réglementaire, comme HIPAA et HITECH.

Zscaler et CrowdStrike s’associent pour simplifier l’adoption du Zero Trust par les équipes IT en proposant une solution de sécurité intégrée de bout en bout. Pour plus d’informations sur la solution Zero Trust conforme aux normes HIPAA et HITECH, rendez-vous sur le stand Zscaler n°105 au salon Fal.Con 2023 (Las Vegas, Nevada), événement annuel de cybersécurité organisé par CrowdStrike. Nous y animerons des sessions en petits groupes sut le thème : « Security Consolidation with AI-driven Zero Trust (Consolidation de la sécurité avec le Zero Trust piloté par l’IA) : CrowdStrike et Zscaler ». Zscaler a par ailleurs publiéun nouveau billet de blog, proposant une analyse des menaces ciblant les soins de santé, et un récapitulatif des spécificités de nouvelle solution pour faciliter l’adoption du Zero Trust.