Zscaler présente Business Insights

décembre 2023 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. lance Business Insights, une nouvelle pièce à son arsenal d’outils d’analyse. Cette nouvelle solution aide les entreprises à contrôler l’augmentation des coûts d’abonnements SaaS et à maximiser l’utilisation de leurs espaces de bureau pour améliorer l’expérience des employés. Ces deux points génèrent des économies significatives. Business Insights complète le portefeuille Business Analytics de Zscaler, incluant déjà Zscaler Risk360™ et Zscaler Digital Experience Monitoring™ (ZDX). Ces solutions tirent parti de Zero Trust Exchange™, le plus grand cloud de sécurité au monde. Ce dernier traite quotidiennement plus de 370 milliards de transactions et 500 000 milliards de signaux et alimente ainsi les moteurs de sécurité AI/ML parmi les plus puissants au monde.

Grâce à Zscaler Business Analytics, les responsables informatiques peuvent optimiser l’expérience des employés, réduire les cyber-risques, réduire les dépenses SaaS et favoriser l’utilisation des bureaux, et ce, dans le cadre de leur déploiement actuel. Ces données contribueront à réduire les coûts tout en assurant la sécurité et la productivité des entreprises.

La nouvelle solution Zscaler Business Insights permet aux entreprises d’évaluer l’utilisation du SaaS et de visualiser l’utilisation des espaces de bureau à l’échelle mondiale. Ceci leur permet de comprendre les tendances liées au lieu de travail : jours et heures d’affluence, utilisation des services, problèmes de surcapacité et de sous-capacité. Chacun y trouvera ainsi des opportunités de consolidation et d’économies.

Les avancées de Zscaler Risk360 permettent aux équipes informatiques de générer des évaluations de maturité cybersécurité, alimentées par l’IA générative de Zscaler. Celle-ci se base à la fois sur des données tierces et de nouveaux modèles de risques financiers.

Il est désormais possible de :

– Télécharger des assessments sur la maturité de la cybersécurité, alimentés par l’IA générative de Zscaler, qui comprend des modèles de langage à grande échelle (LLM) développés en interne.

– Exploiter plus efficacement les données d’entreprises tierces, tels que CrowdStrike, pour identifier des risques supplémentaires et réduire le potentiel de compromission des endpoints utilisateurs.

– Accéder à de nouveaux modèles de risques financiers intégrant des résultats de simulation suivant la méthode de Monte Carlo, présentant des scénarios potentiels liés aux risques cybernétiques.

– Faciliter la création de rapports conformes à la SEC en utilisant des fonctionnalités conçues pour répondre aux nouvelles exigences de déclaration à la SEC.

Les améliorations récentes apportées à ZDX permettent aux responsables informatiques de :

– Mettre en place des analyses avancées, assistées par l’IA pour aider les analystes du service client à accélérer les processus de triage et de traitement en quelques secondes, sans pour autant exiger de compétences informatiques spécifiques.

– Réduire le volume de tickets d’assistance technique : permettre aux utilisateurs finaux de résoudre leurs problèmes grâce à des notifications et des instructions de résolution en libre-service pilotées par l’intelligence artificielle.

– Contrôler et optimiser proactivement les performances avant que les utilisateurs ne soient affectés, grâce à un tableau de bord des incidents basé sur l’IA. Celui-ci permet de détecter, d’analyser et de fournir la cause des problèmes affectant plusieurs utilisateurs.

– Faciliter la collaboration entre le service technique et les équipes réseau avec le partage des instantanés ZDX et l’analyse détaillée des causes réelles (root causes), et réduire le temps moyen de traitement des problèmes.