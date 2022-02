Zscaler nomme Paul Eccleston au poste de Vice-Président International pour les partenaires et les alliances

février 2022 par Marc Jacob

Zscaler, Inc annonce la nomination de Paul Eccleston au poste de vice-président international pour les partenaires et les alliances afin d’accélérer la croissance de l’organisation du channel chez Zscaler™ dans les régions EMEA et APAC.

Paul prend ainsi la responsabilité de tous les segments du channel et dirigera et développera une équipe channel internationale pour établir des relations fructueuses avec l’écosystème des partenaires de la distribution, des fournisseurs de services, des intégrateurs de systèmes, des revendeurs, des MSP et des alliances, dans la région EMEA et APAC.