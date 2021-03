Zscaler et CrowdStrike offrent une sécurité Zero Trust allant du endpoint aux applications métiers

mars 2021 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. et CrowdStrike, annonçent la mise en place d’une série d’intégrations permettant de déployer une protection de bout en bout, allant du endpoint à l’application. Destinées à leurs clients conjoints, ces intégrations renforcent la sécurité grâce à une approche Zero Trust orientée données et identités qui englobe les utilisateurs, les appareils, les workloads et le réseau.

Zscaler est le tout premier partenaire de sécurité Cloud de CrowdStrike à tirer parti de la solution grand public Zero Trust Assessment (ZTA) de CrowdStrike afin de permettre un accès sécurisé aux applications à partir de n’importe quel endpoint, indépendamment de l’utilisateur ou du lieu où il se trouve. S’appuyant sur les vastes fonctionnalités de télémétrie de la plate-forme CrowdStrike Falcon® qui traite plus de 5 000 milliards d’événements par semaine, la solution ZTA octroie les accès de manière conditionnelle et dynamique en fonction d’évaluations continues et en temps réel de la sécurité se basant sur l’état de santé de l’appareil et des vérifications de conformité. Grâce à l’intégration de Zscaler Private AccessTM (ZPATM), l’accès à des applications privées peut être automatiquement adapté en fonction du score de l’évaluation ZTA et des politiques d’accès de Zscaler.

Cette collaboration entre ces deux leaders de la sécurité Cloud native permet à leurs clients conjoints de bénéficier d’un contrôle des accès à leurs applications privées basé sur les risques, en mesure de s’adapter de manière dynamique, pour renforcer la protection des collaborateurs, où qu’ils soient. Cette intégration permet également de mettre en place :

o Un workflow automatisé entre les deux plates-formes grâce à des fonctionnalités de cyberveille et de partage des données de télémétrie, pour une protection contre les malwares Zero Day,

o une mise à jour automatique des listes noires personnalisées,

o une corrélation accélérée des données et une évaluation plus rapide des impacts.

Ces intégrations permettront aux clients de CrowdStrike et de Zscaler de bénéficier des quatre principaux avantages suivants :

● ZPA intègre la solution ZTA en temps réel de CrowdStrike pour mettre en œuvre une politique d’accès relative aux applications privées afin de réduire les risques pour les entreprises.

● Le déploiement en ligne de Zscaler Internet AccessTM (ZIATM) stoppe la propagation des malwares en plaçant l’appareil en quarantaine via la plate-forme CrowdStrike Falcon.

● Les données de cyberveille de Falcon X et les données de télémétrie Falcon Endpoint Protection collectées auprès des appareils de CrowdStrike peuvent être facilement partagées avec Zscaler Zero Trust Exchange pour une utilisation des plus fluides lorsque les intégrations sont activées, afin de fournir une protection renforcée et une visibilité accrue.

● Le workflow multi-plate-forme permet de réduire les délais de réponse et de combattre des attaques de plus en plus nombreuses et sophistiquées.

Zscaler et and CrowdStrike ont débuté leur collaboration pour intégrer la plate-forme CrowdStrike Falcon et la plate-forme de sécurité Cloud de Zscaler dans le but d’offrir à leurs clients une détection en temps réel des menaces et une mise en œuvre automatisée des politiques afin d’améliorer la sécurité sur tous les réseaux et endpoints.