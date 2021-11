Zscaler enrichit sa plate-forme Zero Trust Exchange

novembre 2021 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. nrichit Zscaler Digital Experience™ (ZDX) grâce à de nouvelles intégrations avec des solutions UCaaS (Unified Communications as a Service) et des plates-formes de workflows numériques pour automatiser l’identification des problèmes de performances et accélérer leur résolution. L’objectif est d’améliorer la collaboration des employés, où qu’ils travaillent. Service intégré à la plate-forme Cloud native Zero Trust Exchange™ de Zscaler, ZDX offre une visibilité unifiée sur les données de télémétrie des utilisateurs, des connexions et des applications Cloud afin de détecter et de résoudre les problèmes d’expérience utilisateur. Les nouvelles intégrations permettent aux équipes chargées de la sécurité, du réseau et des services d’assistance de travailler ensemble pour hiérarchiser efficacement les problèmes de qualité de Microsoft Teams et Zoom, accélérer leur résolution et optimiser la productivité des employés.

Très mobiles et adeptes du Cloud, les employés ont aujourd’hui besoin d’une connectivité rapide et sécurisée, mais aussi d’expériences collaboratives transparentes. C’est pourquoi des services de communications unifiées, tels que Microsoft Teams et Zoom, de même que des plates-formes SaaS, comme Microsoft 365, sont essentiels. D’après une étude de Gartner, “d’ici 2023, le nombre de travailleurs à distance aura doublé pour atteindre plus des deux tiers des travailleurs qui utilisent les outils numériques. Cela fera évoluer les exigences des acheteurs qui demanderont des capacités de travail en tout lieu. Par conséquent, il est essentiel que les équipes IT soient en mesure de repérer rapidement les problèmes de performance sur les services de communications unifiées, tels que Microsoft Teams et Zoom, et les plateformes SaaS, telles que Microsoft 365. Les entreprises qui ne disposent pas de capacités de surveillance UCaaS appropriées devront adopter de nouveaux outils spécialement conçus pour gérer les communications des employés sans sacrifier les performances.”

● Les nouvelles améliorations de ZDX offrent des fonctions de surveillance qui exploitent les informations recueillies par la plate-forme de services Cloud native intégrée Zscaler Zero Trust Exchange. À l’instar d’un standard intelligent, celle-ci connecte en toute sécurité les utilisateurs, les applications et les appareils sur n’importe quel réseau et en tout lieu. La solution ZDX s’exécute sous forme de service unifié sur la plate-forme Zscaler. Elle permet aux équipes informatiques et de sécurité de remédier proactivement aux problèmes de réseau et de qualité des appels grâce à une surveillance basée sur les API des métriques spécifiques à l’application, combinée à une surveillance continue et active des informations relatives à l’appareil de l’utilisateur, au réseau et à la disponibilité d’applications SaaS critiques, telles que Microsoft Teams et Zoom.

● Nouvelle visibilité et gestion des performances de l’UCaaS : Zscaler s’intègre désormais avec Microsoft Teams et Zoom par le biais d’API sécurisées pour fournir des données de télémétrie granulaires sur les utilisateurs et les applications, le tout depuis une même console. Grâce à une vue intégrée de toutes les données système provenant des réunions et des interactions des utilisateurs, ZDX aide les équipes informatiques à mieux détecter et résoudre les problèmes de latence et de perte de paquets susceptibles de compromettre l’expérience des collaborateurs et l’efficacité opérationnelle.

● Outils de dépannage étendus : ZDX permet à présent aux équipes chargées de la sécurité, du réseau et des services d’assistance de procéder à une hiérarchisation proactive des problèmes de communications unifiées, de corriger les problèmes de connexion, d’accélérer leur résolution et d’optimiser la productivité des utilisateurs. Comme ZDX surveille les performances en continu, de nombreux problèmes de connectivité peuvent être résolus de manière proactive avant qu’ils n’entraînent l’ouverture de tickets d’incident.

● Prise en charge améliorée de Microsoft 365 : les équipes informatiques peuvent dorénavant utiliser ZDX pour analyser les tendances, les métriques de performances et les scores d’expérience numérique afin d’identifier les problèmes sous-jacents et d’améliorer l’expérience utilisateur avec Microsoft 365.

● Visibilité totale sur les applications Zero Trust privées et sécurisées : ZDX fournit désormais des informations détaillées sur le réseau pour un accès sécurisé des utilisateurs à des applications privées protégées par Zscaler Private Access. Les équipes informatiques et de sécurité disposent d’un tableau de bord centralisé contenant toutes les données de télémétrie nécessaires pour diagnostiquer et résoudre les problèmes d’expérience utilisateur avec des applications privées.

● Gestion automatisée des incidents informatiques avec ServiceNow : ZDX s’intègre avec la plate-forme ITSM ServiceNow via des API pilotées par des événements pour le partage de notifications d’incidents en temps réel. Les équipes informatiques peuvent automatiser la création de tickets informatiques à partir des alertes ZDX, ce qui rationalise les workflows de résolution et garantit donc une meilleure gestion des incidents informatiques.