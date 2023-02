Zscaler annonce son intention d’acquérir Canonic Security

février 2023 par Marc Jacob

Avec la migration massive vers le cloud, alors que les organisations adoptent des centaines de plateformes SaaS, leurs utilisateurs connectent des milliers d’applications tierces et d’extensions de navigateur à leurs plateformes SaaS critiques comme Atlassian Suite, Microsoft 365, Salesforce, Google Workspace et Slack sans l’autorisation du service informatique.

Les services informatiques des entreprises pensent que leurs ressources de données critiques sont stockées et protégées dans des plateformes SaaS adaptées aux entreprises. En réalité, ces ressources sont conservées dans des lecteurs, des clients de messagerie et des chatbots tiers, ce qui entraîne une exposition des données et un risque cyber dans leur chaîne d’approvisionnement SaaS.

La solution de Canonic permet aux équipes informatiques et de cybersécurité d’obtenir rapidement une visibilité sur cette surface non gouvernée et de rationaliser la gouvernance et l’application des applications SaaS.