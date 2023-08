Zscaler, Inc. améliore Zscaler Digital ExperienceTM (ZDX™)

mai 2023 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. annonce les améliorations apportées à Zscaler Digital ExperienceTM (ZDX™), sa solution intégrée proposant une visibilité de bout en bout et des fonctionnalités de dépannage informatique accessibles depuis le cloud de sécurité Zscaler. Les collaborateurs travaillent aujourd’hui dans des lieux géographiquement dispersés, ce qui pose des difficultés potentielles aux équipes informatiques et aux services support qui doivent assurer une productivité constante et une expérience utilisateur de haute qualité pour l’ensemble des salariés. Les récentes mises à jour de ZDX s’appuient sur l’intelligence artificielle pour permettre d’obtenir les informations, les diagnostics et les mesures correctives nécessaires pour garantir une expérience numérique sans faille et assurer la productivité des collaborateurs, notamment au sein des entreprises où les applications, les données et les utilisateurs sont généralement dispersés géographiquement. L’utilisation de l’IA peut accélérer considérablement le processus de dépannage et réduire le temps de remédiation de quelques heures, jours, voire semaines, à quelques minutes.

Alimentées par l’IA, ces nouvelles capacités de surveillance offrent plus de transparence aux utilisateurs et proposent des solutions intelligentes pour résoudre les problèmes et les dysfonctionnements en matière de performances. Zscaler propose désormais des paramètres qualitatifs pour WebEx afin d’affiner l’expérience utilisateur. ZDX a déjà mis en œuvre la prise en charge d’applications UCaaS telles que Microsoft Teams et Zoom. Cette approche globale permet aux équipes de développer au maximum leur dextérité numérique, d’améliorer d’environ 70 % la productivité des opérations informatiques avec une analyse de la cause première et de faire évoluer l’entreprise dans le monde grâce à des environnements sécurisés par Zscaler.

Les nouvelles fonctionnalités de Zscaler Digital Experience permettent d’obtenir des informations et des diagnostics exploitables à partir de l’analyse d’énormes quantités de télémétrie recueillies en unifiant les silos de surveillance sur divers appareils d’utilisateurs finaux, le réseau local d’un utilisateur, les réseaux de FAI et d’entreprise, les proxys, la plateforme Zscaler Zero Trust Exchange et les applications. Les équipes informatiques peuvent désormais :

• Réduire les délais de résolution des problèmes informatiques grâce à l’IA : Grâce à l’IA et aux processus d’apprentissage automatique, ZDX automatise l’analyse des causes profondes afin d’éliminer les données fragmentées, les alertes fastidieuses et les accusations portées par les équipes informatiques. Les équipes informatiques et de gestion des services sont en mesure de trier et de résoudre rapidement les plaintes des utilisateurs grâce à une vue unifiée des performances sur l’ensemble de la chaîne de livraison des applications, à une analyse instantanée des causes profondes et à l’intégration avec ServiceNow. De plus, les analyses alimentées par l’IA et les alertes dynamiques permettent aux équipes informatiques de comparer rapidement une expérience utilisateur optimale à une expérience dégradée et de définir des alertes intelligentes en fonction des écarts observés dans les paramètres.

• Assurer une collaboration de meilleure qualité : ZDX s’intègre désormais à Webex pour présenter des informations sur la qualité de la vidéoconférence, ainsi que des mesures de performance des appareils et du réseau, dans le but d’isoler instantanément les causes premières des mauvaises expériences et de garantir des réunions ininterrompues et productives.

• Faire évoluer les entreprises en toute simplicité à l’échelle mondiale : Les équipes support ont souvent du mal à résoudre les problèmes de périphériques pour les collaborateurs en télétravail et ceux travaillant à distance dans d’autres parties du monde. Cette version ajoute une série de mesures-clés, dont la santé de l’appareil, les processus actifs et les mesures du système d’exploitation Windows, qui sont essentielles à la résolution des problèmes liés à l’appareil. De plus, ZDX prend désormais en charge la capture de paquets à distance pour un dépannage réseau complexe, même lorsque l’appareil de l’utilisateur n’est pas sur le réseau de l’entreprise. Les données sont stockées dans des systèmes de fichiers locaux, afin de respecter les lois sur la confidentialité des données telles que GDPR, CCPA et PIPEDA. ZDX prend également en charge le traçage en profondeur et la visibilité adaptative de traceroute dans les applications protégées par ZPA avec la mise en cache web, ce qui réduit la charge sur les applications sans impacter la précision de la surveillance.