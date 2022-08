Zoom renforce les fonctionnalités de communications unifiées de son Zoom Phone Power Pack

août 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. présente le Zoom Phone Power Pack, qui comporte des fonctionnalités complémentaire pour Zoom Phone. Cet add-on vise à renforcer les équipes de support client grâce à des outils avancés qui simplifient les processus de service pour les administrateurs et les agents. Zoom Phone Power Pack fournit des analyses conçues pour aider les entreprises ayant des volumes d’appels élevés et pour donner un aperçu des mesures de performance.

Le pack Zoom Phone Power de Zoom comprend trois fonctionnalités clés qui facilitent le travail des équipes clients utilisatrices : Pour faciliter la collaboration, Zoom Phone Power Pack fournit aux clients de Zoom Phone des analyses en temps réel de la file d’attente des appels (CQ) et un historique des informations via un tableau de bord facile à gérer. Les administrateurs et les membres de la file d’attente peuvent désormais accéder aux données pour mieux comprendre comment les agents utilisent leurs fonctionnalités de file d’attente lorsqu’ils assistent les départements de vente, de support et de service à la clientèle.

Le Power Pack de Zoom Phone aide les équipes à rationaliser le traitement des gros volumes d’appels en temps réel grâce à une fenêtre de contacts agrandie qui permet un transfert d’appel plus rapide, un contexte et un aperçu plus clairs des appels entrants, ainsi que des flux de travail intégrés qui facilitent le traitement multitâche.

La fonctionnalité SMS Team du Power Pack permet aux appels entrants de joindre directement la réception automatique de la file d’attente par SMS/MMS. Cela réduit les temps d’attente et évite d’avoir à interagir avec des serveurs vocaux interactifs (SVI) pour obtenir des réponses à des questions courantes. À noter que la fonctionnalité SMS Team n’est actuellement prise en charge qu’aux États-Unis et au Canada et est limitée à 10 membres d’équipe.

Le Zoom Phone Power Pack peut être activé par les administrateurs clients de Zoom Phone sans installation distincte et est disponible pour Windows et MacOS. De plus, les utilisateurs peuvent travailler dans l’application de leur choix (dans des applications de CRM ou de planification, par exemple) et continuer à accéder au panneau de contrôle sans avoir à passer de l’une à l’autre.