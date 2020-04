Zoom renforce la sécurité de sa solution en intégrant des outils de verrouillage et de protection des réunions

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Zoom Video Communications Inc. annonce avoir déployé aujourd’hui une mise à jour visant à renforcer la sécurité de sa plateforme. Cette mise à jour intègre la fonctionnalité Security, qui simplifie la manière dont les animateurs peuvent trouver et activer différentes fonctionnalités de sécurité afin de protéger leurs réunions d’éventuel meeting bombing. À Security s’ajoute également le masquage natif des ID de meeting, ainsi que diverses mesures comme l’instauration obligatoire des mots de passe et le verrouillage des alias pour certains comptes.

Visible uniquement par les animateurs et co-animateurs, la fonctionnalité Security permet d’accéder à des fonctions de sécurité avancées de Zoom pendant les réunions afin de les protéger plus facilement, dont :

Verrouiller la réunion,

Activer la salle d’attente (si elle n’est pas déjà activée),

Supprimer des participants,

Limiter la capacité des participants à : partager leurs écrans ; chatter en réunion ; se renommer ; annoter sur le contenu partagé de l’hôte.

Pour empêcher les participants à une réunion de voir les numéros d’identité des réunions actifs quand des captures d’écran Zoom sont par exemple affichées publiquement, l’identifiant des réunions Zoom n’est dorénavant plus affiché sur la barre de titre. Il est remplacé par une mention « Zoom » pour toutes les réunions.

L’équipe Zoom a également mis à jour plusieurs fonctionnalités pour des types de comptes spécifiques :

Salles d’attente : la fonction Salle d’attente est maintenant activée par défaut pour les comptes Basic et Pro sous licence unique gratuite, ainsi que pour les comptes éducation inscrits à notre programme K-12.

Mots de passe : les mots de passe pour les réunions sont activés par défaut pour les comptes Basic gratuits et les comptes Pro sous licence unique, ainsi que pour les comptes éducation inscrits à notre programme K-12. Le paramètre par défaut ne peut pas être modifié pour ces comptes d’éducation.

Contacts de domaine : pour les comptes Basic gratuits et les comptes Pro à licence unique avec des domaines non gérés, les contacts dans le même domaine ne seront plus visibles. L’option permettant de remplir automatiquement la liste de contacts avec des utilisateurs du même domaine a également été supprimée. Pour conserver ces contacts, les utilisateurs peuvent les ajouter en tant que contacts externes.

Renommer les participants : les administrateurs de compte et les animateurs peuvent désormais désactiver la possibilité pour les participants de se renommer (pour chaque réunion) au niveau du compte, du groupe et de l’utilisateur dans le portail web.

L’icône de sécurité et ces mises à jour sont disponibles dans la dernière version (version 4.6.10) pour les utilisateurs de Zoom sur desktop (Mac & Windows), mobile (iOS & Android), l’iPad, et dans le client web.