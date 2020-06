Zoom recrute Jason Lee au poste de Chief information Security Officer

juin 2020 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce la nomination de Jason Lee au poste de Chief Information Security Officer pour diriger l’équipe de sécurité de Zoom. Jason Lee apporte 20 ans d’expertise en matière de sécurité de l’information et d’exploitation de services critiques. Il était récemment Senior Vice President of Security Operations chez Salesforce, et auparavant Principal Director of Security Engineering chez Microsoft.

Zoom approche de la fin de l’implémentation de 90 jours de son plan stratégique de sécurité et de confidentialité, mis en place pendant la période de croissance sans précédent qui a vu l’entreprise devenir la plateforme de choix pour les réunions quotidiennes de plus de 300 millions de participants, y compris dans certaines des plus grandes entreprises au monde. Jason Lee s’attachera à poursuivre la démarche de Zoom, qui consiste à donner la priorité à la sécurité et à la protection de la vie privée de ses utilisateurs en veillant à ce que la plateforme, simple et sans friction, reste sécurisée.

Jason Lee a 20 ans d’expérience dans le domaine des technologies, avec une spécialisation dans la sécurité de l’information et l’exploitation de services critiques. Il a récemment été vice-président directeur des opérations de sécurité chez Salesforce. À ce titre, il était responsable de l’organisation mondiale des opérations de sécurité critiques de bout en bout pour les clients et les employés, aussi bien pour la sécurité des réseaux et des systèmes de l’entreprise que la réponse aux incidents ou les renseignements sur les menaces, la protection des données, la gestion des vulnérabilités, la détection des intrusions, la gestion des identités et des accès, et l’équipe de sécurité offensive.

Avant de rejoindre Salesforce, il occupait le poste de Principal Director of Security Engineering pour la division Windows et périphériques de Microsoft avec à sa charge la protection des services en ligne de Windows Update, XBOX live et la boutique en ligne de Microsoft. Il a également été Senior Director of Developer Services, et donc responsable de la conception et de la gestion de KPI critiques pour tous les produits de Microsoft. Cela comprenait des services chiffrement dans des produits tels que Windows et SQL Server, et des services cloud tels qu’Azure et Office 365. En outre, Jason était responsable de la conception du code et des services anti-malware.

La nomination de Jason Lee est effective au 29 juin 2020. Il se reportera à Aparna Bawa, Chief Operating Officer de Zoom.