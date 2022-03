Zoom présente son nouveau programme partenaire Zoom Up

mars 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce le lancement de son programme partenaire Zoom Up. S’appuyant sur l’écosystème de partenaires existant, ce nouveau programme introduit une architecture unique et des ressources améliorées pour accompagner les partenaires dans le développement de leurs activités autour de la plateforme Zoom.

Conçu pour redéfinir le parcours d’engagement par le biais d’une architecture intégrée, Zoom Up apporte aux partenaires nouveaux et existants une vision claire des opportunités afin de développer leur expertise et leur activité Zoom.

Voici les points clés du nouveau programme :

Niveaux de programme : Zoom Up introduit des niveaux de certification pour reconnaître et récompenser les partenaires pour leur niveau d’investissement dans Zoom. Les trois niveaux sont "Enrolled", "Sales" et "Performance". Les partenaires commenceront au niveau "Enrolled" avec une base d’avantages et ils pourront ensuite passer au niveau "Sales" en remplissant certaines conditions. Le niveau "Performance" peut être atteint en complétant une ou plusieurs compétences. Les partenaires existants seront placés dans ces nouveaux niveaux au cours du second semestre de l’année, en fonction des exigences du niveau du programme.

Certifications : Zoom introduit des certifications pour aider à former et à valider les connaissances et les compétences des partenaires dans trois domaines - "Sales’’, "Sales Technical " et "Post-Sales Technical" qui seront requises pour atteindre les différents niveaux de certification.

Compétences : les partenaires pourront se former dans un maximum de trois compétences de base, "Volume", "Phone" et "Customer Success". Ces compétences permettent d’établir et de développer l’expertise d’un partenaire dans des domaines spécifiques.

Le centre de demande Zoom et les MDF : les partenaires auront accès au Zoom Partner Demand Center récemment lancé, qui est une plateforme clé en main offrant une variété de stratégies marketing pour aider les partenaires à se lancer sur le marché avec Zoom, dans n’importe quelle langue. Zoom prévoit également d’investir des fonds de développement marketing (MDF) supplémentaires avec les principaux partenaires du niveau Performance au cours de l’année prochaine.

En parallèle, Zoom a également lancé une nouvelle offre de téléphonie dédiée, Zoom Native, qui permet aux revendeurs de distribuer simplement l’offre Zoom Phone avec des plans d’appels, une fois qu’ils auront suivi la formation requise et qu’ils auront été approuvés. Cette nouvelle offre aidera les partenaires du programme Zoom Up à maximiser leurs opportunités avec Zoom, en achetant des licences à prix réduit et de consolider les factures de leurs clients en une seule.

Avec les plans d’appel Zoom Phone, les partenaires peuvent apporter une valeur ajoutée à leurs clients et découvrir de nouvelles sources de revenus. Zoom Phone Native sera disponible au Japon, au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France et en Allemagne.

Le programme de partenariat Zoom Up a commencé à être déployé auprès de partenaires sélectionnés et sera entièrement mis en œuvre dans l’ensemble de l’écosystème des partenaires plus tard cette année.