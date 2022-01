Zoom obtient la certification Critères Communs

janvier 2022 par Marc Jacob

Les Critères Communs sont une norme internationale permettant d’évaluer objectivement qu’un produit informatique satisfait à un ensemble défini d’exigences de sécurité. L’évaluation implique l’analyse d’un ensemble spécifique de cibles de sécurité, y compris la documentation d’orientation, la conception architecturale, les aspects du cycle de vie, les tests et l’évaluation de la vulnérabilité. Le client Zoom Meeting v5.6.6 a été évalué par le BSI par rapport à la norme des Critères Communs et a été reconnu comme présentant une chaîne claire de preuves que le processus de spécification, d’implémentation et d’évaluation a été mené de manière rigoureuse et standard.

Reconnus dans plus de 25 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l’Allemagne, les Critères Communs sont considérés comme une référence majeure pour la certification de la sécurité des produits informatiques. Un nombre croissant d’utilisateurs attendent des fournisseurs informatiques qu’ils produisent des preuves fiables des capacités de leurs produits en matière de cybersécurité.

À l’heure actuelle, le BSI a certifié la version 5.6.6 de Zoom pour Windows, macOS, iOS et Android. Bien que la version 5.6.6 soit la version du client Zoom disponible au moment de la certification, nous recommandons toujours aux clients d’utiliser la version la plus récente du client pour bénéficier des dernières mises à jour et fonctionnalités de sécurité de Zoom.

"La certification Critères Communs est une référence mondiale en matière de cybersécurité" a déclaré Sandro Amendola, responsable du département Normalisation/Certification/Sécurité des réseaux de télécommunication, BSI. "Le client Zoom a démontré un standard de sécurité élevé sur l’ensemble de son produit, en réussissant l’une des procédures d’évaluation les plus exigeantes qu’une entreprise puisse entreprendre."