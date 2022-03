Zoom nomme Bill McDermott au conseil d’administration

mars 2022 par Marc Jacob

Bill McDermott est actuellement président, directeur général et directeur de la société SaaS ServiceNow. Au cours de sa carrière, il a été PDG de SAP et a occupé des postes au sein de conseils d’administration de grandes marques mondiales, notamment Under Armour, Ansys, Dell SecureWorks et Fisker, Inc.

Bill McDermott est directeur général et membre du conseil d’administration de ServiceNow, Inc, spécialiste de l’ITSM en SaaS, depuis novembre 2019. De 2010 à 2014, Bill McDermott a occupé le poste de co-chef de la direction, et de 2014 à octobre 2019, celui d’unique chef de la direction, de SAP SE (" SAP "), une société multinationale de logiciels d’entreprise. Bill McDermott a rejoint SAP en 2002 en tant que directeur général de SAP America, Inc. et a siégé au conseil exécutif de SAP de 2008 à octobre 2019. Avant de rejoindre SAP, Bill McDermott a occupé le poste de vice-président exécutif des ventes et des opérations mondiales chez Siebel Systems, Inc. et a été président de Gartner, Inc. Auparavant, Bill McDermott a occupé plusieurs postes de direction chez Xerox Corporation. Il siège actuellement au conseil d’administration de Fisker Inc, une entreprise de technologie automobile. Titulaire d’un B.A. en gestion des affaires du Dowling College, d’un M.B.A. de la Kellogg School of Management de la Northwestern University, Bill a suivi le programme de développement des cadres de la Wharton School of Business.