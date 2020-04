Zoom muscle ses ressources en cybersécurité avec des pointures du secteur

avril 2020 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. renforce ses équipes en charge de la cybersécurité avec l’apport de pointures du secteur. La société a notamment recruté Alex Stamos, l’ancien RSSI de Facebook et fait appels à plusieurs experts. Pour renforcer Zoom a aussi fait appel à Katie Moussouris et sa firme Luta Sécurity pour refondre son programme de Bug Bounty. Cette dernière a créé certains des plus importants programmes de divulgation des vulnérabilités encore en cours aujourd’hui. Elle a lancé les programmes Microsoft Vulnerability Research et Symantec Vulnerability Research, et a également lancé les programmes bug bounty de Microsoft et du Pentagone.