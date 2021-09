Zoom mise du futur du travail hybride et annonce des innovations

septembre 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. a donné le coup d’envoi de son événement Zoomtopia 2021, en dévoilant toute une série de nouvelles innovations qui permettent l’organisation de réunions plus engageantes et inclusives. Avec les dernières nouveautés apportées à sa plateforme de communications unifiées as-a -Services (UCaaS) Zoom espère transformer la manière dont ses clients facilitent l’expérience de travail hybride de leurs collaborateurs, qu’elles soient situées ou non dans un même lieu, connectent les flux de travail et engagent leurs communautés.

Parmi les nombreuses nouveautés annoncées par Zoom, on peut citer trois grands axes et souligner certaines innovations phares.

Faciliter les activités des collaborateurs modernes

Zoom s’assure d’équiper ses clients de solutions technologiques innovantes conçues pour créer de nouvelles opportunités de croissance pour les entreprises. Les projets futurs comprennent entre autres :

• Zoom Video Contact Center (VCC) permet d’impliquer des clients par le biais de la vidéo et aux entreprises de se connecter avec bienveillance, d’établir un rapport de confiance, et d’offrir une solution d’engagement plus complète et plus efficace. Zoom conçoit le VCC comme un centre de contact facile à utiliser, basé sur le cloud, qui aide les experts et les clients finaux à se connecter par vidéo.

• Zoom Whiteboard donne aux équipes hybrides qui comptent sur les outils de collaboration pour être efficaces et productives, la possibilité d’établir une nouvelle norme pour travailler plus intelligemment, ensemble. Zoom Whiteboard agira comme une toile numérique, permettant une collaboration transparente, en temps réel et asynchrone, avec la possibilité d’interagir avec le tableau blanc créant ainsi des expériences de réunion plus visuellement attrayantes et efficaces.

• Avec la traduction et la transcription en direct, les des réunions Zoom deviendront encore plus inclusives avec l’ajout de la traduction automatique en temps réel, ainsi que l’amélioration de la transcription en direct déjà existante, notamment avec la prise en charge de plusieurs langues dans le courant de l’année prochaine.

• La technologie BYOK (Bring Your Own Key), permettra à chacun de gérer directement ses clés de chiffrement avec une première version bêta prévue pour plus tard cette année. En outre, Zoom prévoit d’étendre le chiffrement de bout en bout (E2EE) à Zoom Phone, ce qui pourrait permettre aux utilisateurs de passer à l’E2EE pendant les appels téléphoniques individuels dans l’année à venir.

Connecter les flux de travail

Zoom reproduit virtuellement les différentes façons dont nous interagissons dans la vie réelle, et même au-delà. Zoom Meetings, Chat, Webinars et Phone bénéficieront de plusieurs améliorations dont :

• Zoom Phone Video Voicemails offre une alternative plus personnalisée aux messages vocaux standard en permettant de laisser des messages vidéo aux collègues, directement dans leur boîte vocale.

• Zoom Widget est prévu pour fournir un calendrier en un coup d’œil. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de voir qui est déjà en réunion, et d’avertir l’hôte via Zoom Chat s’ils sont en retard. Pour les personnes qui participent à des réunions successives, Zoom Widget les aidera à gérer le temps et les attentes, et à tenir leurs collègues au courant.

Responsabiliser et engager les communautés

La récente étude de Zoom sur le rôle des communications vidéo dans la vie quotidienne a étudié les préférences des gens quant à la façon dont ils envisagent d’utiliser cette technologie dans un monde futur. Globalement, la majorité des personnes interrogées s’accordent à dire que toutes les célébrations et événements auront une part de virtuel.

• Zoom Events Conference est un nouveau type d’événement qui sera disponible cet automne sur Zoom Events. Il permettra aux hôtes d’organiser des événements durant plusieurs jours avec des fonctionnalités, comme un lobby, un chat, le réseautage, les sponsors, les enquêtes, les enregistrements, les analyses… La conférence Zoom Events offrira aux hôtes et aux participants une expérience personnalisable avec la possibilité d’offrir des événements virtuels engageants et connectés.

Ces innovations contribueront à créer une expérience utilisateur plus collaborative, plus efficace et plus attrayante, tout en simplifiant les processus en connectant et en organisant les flux de travail.