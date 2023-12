Zoom lance une application pour l’Apple TV 4K

décembre 2023 par Marc Jacob

Construite à partir de la technologie Zoom Meetings pour conserver sa facilité d’utilisation, la nouvelle application pour l’Apple TV 4K offre une expérience vidéo et audio professionnelle de haute qualité. L’application exploite la prise en charge de Continuity Camera intégrée à tvOS 17 pour établir une connexion sans fil entre la caméra et le microphone d’un iPhone ou d’un iPad compatible et l’Apple TV 4K. Cela permet de diffuser la vidéo et l’audio de Zoom Meeting tout en affichant les autres participants de la réunion sur l’écran du téléviseur.