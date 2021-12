Zoom lance son centre d’apprentissage en ligne

décembre 2021 par Marc Jacob

Le Zoom Learning Center, le centre d’apprentissage en ligne de Zoom, a été créé pour permettre de se former à l’utilisation d’une plateforme de communication unifiée depuis n’importe quel type d’appareils, peu importe le lieu et le moment choisi.

Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ : ZM) — Le 15 décembre 2021 –, la plateforme spécialiste de la communication unifiée, annonce aujourd’hui le lancement d’un centre d’apprentissage gratuit et accessible à toute personne souhaitant apprendre à utiliser Zoom ou à se perfectionner. Nommé “Zoom Learning Center”, celui-ci est conçu pour aider ceux qui désirent tirer le meilleur parti des fonctionnalités de Zoom.

De nombreux acteurs professionnels du secteur public comme privé (industrie, éducation, médical, énergie) ont utilisé la plateforme sécurisée et fiable de Zoom lors de la pandémie afin d’assurer la continuité de leur activité et de conserver le lien entre clients et collaborateurs. Aujourd’hui, entre la nouvelle norme du travail hybride qui s’impose et certaines entreprises n’ont pas toujours les ressources nécessaires pour former leurs équipes aux outils technologiques qui sont devenus aujourd’hui incontournables au quotidien comme la visioconférence. La formation que propose le Zoom Learning Center s’avère particulièrement utile car elle facilite l’apprentissage à partir de n’importe quel appareil, que l’utilisateur se trouve à son bureau ou en déplacement. Il est ainsi possible d’accéder aux cours à tout moment et en tout lieu et d’une durée de 5 minutes par module.

Grâce à une vaste bibliothèque de cours disponibles à la demande, courts et adaptés au rythme de chacun, il est possible d’apprendre à utiliser la suite de solutions de communication Zoom, et ce en toute liberté. Au-delà des réunions, les cours de ce centre d’apprentissage couvrent tous les produits Zoom, y compris les réunions, les événements, les webinaires, la téléphonie, les whiteboards, les widgets, les Zoom Rooms, etc. Pour ceux préférant apprendre auprès d’un expert Zoom en personne et en direct, cette fonctionnalité est également disponible sur la plateforme.

En plus d’accroître la maîtrise des outils de Zoom, ces cours permettent également de former les collaborateurs à des sujets clés tels que la sécurité et de garantir une meilleure protection des données de l’entreprise. Chacun peut devenir “Champion de la sécurité” grâce à ces formations en ligne et se voir distinguer par l’attribution d’un badge éponyme. D’autres badges seront disponibles à mesure que le centre d’apprentissage se développera et il sera bientôt possible d’obtenir une certification d’expert pour n’importe quel produit Zoom ou même par rôle ou secteur d’activité.

Il n’est pas nécessaire d’être client chez Zoom pour bénéficier d’un accès à la plateforme et à ses cours, ces formations sont gratuites.

Afin de tenir les utilisateurs informés, les cours seront mis à jour au fur et à mesure de l’évolution des produits Zoom. Ainsi, les informations les plus récentes seront toujours disponibles en naviguant sur Zoom, que ce soit pour le travail ou les loisirs.