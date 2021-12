Zoom lance sa plateforme d’accompagnement partenaires : Le Zoom Partner Demand Center

décembre 2021 par Marc Jacob

Propulsé par StructuredWeb, le Partner Demand Center fournira aux membres de la communauté des partenaires de Zoom une plateforme d’automatisation de premier plan pour développer leur pratique marketing autour de Zoom. Elle apporte notamment du co-branding, de la personnalisation, des outils de marketing numérique et l’exécution de campagnes. Le Partner Demand Center est ainsi une plate-forme de lancement pour sensibiliser, générer de la demande et développer sa marque en tant que partenaire Zoom.

Cette solution flexible permet aux partenaires d’exécuter des campagnes personnalisées et multi-touch directement à partir de la plateforme. Le Partner Demand Center offre un large éventail de fonctionnalités, notamment :

Des campagnes par e-mail

La syndication de contenu Web

Le marketing sur les médias sociaux

Le marketing événementiel, y compris la syndication de webinaires

Le marketing vidéo

Des annonces et bannières numériques

Du co-branding

La localisation des campagnes est également proposée dans plus de 50 langues grâce à une intégration avec Google Translate, ce qui permet aux partenaires de traduire les campagnes d’e-mailing d’un simple clic. Il existe également des fonctions d’analyse et de rapport pour ceux qui souhaitent obtenir des informations sur le suivi des prospects et les mesures de réussite des campagnes. Le Zoom Partner Demand Center s’efforce de fournir aux partenaires les outils dont ils ont besoin pour réussir, y compris des ressources conçues pour aider les utilisateurs à améliorer les compétences de leur équipe existante. Ces ressources comprennent une assistance marketing en ligne, des formations et l’accès à notre service de conciergerie marketing pour les partenaires afin de les aider à chaque étape de leur parcours marketing.