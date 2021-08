Zoom lance sa communauté en ligne : Zoom Community

août 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce le lancement de Zoom Community, une communauté conçue pour que les utilisateurs de Zoom puissent facilement échanger, trouver des réponses, chercher du soutien et recevoir des conseils de la part d’autres utilisateurs Zoom.

La Communauté Zoom est une ressource de support interactive qui complète le centre d’aide déjà existant. Zoom community s’articule autour d’une série de Forums dédiés aux divers produits de Zoom dans lesquels les membres de la communauté peuvent poser des questions, partager leurs connaissances et leur expertise, et aider les autres membres de la communauté à résoudre leurs problèmes. Zoom community comprend aussi des Forums sectoriels dédiés à des sujets clés tels que l’éducation et la santé pour permettre aux personnes intéressées d’échanger et de collaborer avec les membres de la communauté d’un même réseau. Les utilisateurs peuvent partager des exemples de réussite, des conseils utiles et demander des avis.

La contribution et la collaboration des membres sur Zoom Community est reconnue par un programme d’incentives appelé Happy Rewards qui permet à ses utilisateurs de collecter des points, des niveaux de réputation, des classements et des badges.

Zoom Community permet aussi la création de groupes dédiés aux événements Zoom. Appelés Happy Hubs, ces groupes d’utilisateurs axés sur les événements qui permettent de partager autour d’un événement Zoom comme Zoomtopia par exemple, de créer un réseau de pairs et partager les meilleurs moments.