Zoom lance de nouvelles fonctionnalités d’IA générative

septembre 2023 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités pour son assistant numérique d’IA générative Zoom AI Companion (anciennement Zoom IQ), et pour son logiciel d’intelligence conversationnelle Zoom Revenue Accelerator (anciennement Zoom IQ for Sales).

L’AI Companion de Zoom (anciennement Zoom IQ) offre des capacités d’assistant numérique en temps réel aux équipes pour faciliter la collaboration et la productivité. L’approche fédérée de Zoom en matière d’IA permet d’améliorer les résultats et de réduire les coûts en incorporant de manière dynamique ses propres modèles de langage et des modèles tiers tels que Meta Llama 2, OpenAI et Anthropic. AI Companion s’intègre à l’ensemble de la plateforme Zoom pour les réunions, le chat d’équipe, la téléphonie, les e-mails et le tableau blanc.

Les utilisateurs pourront s’aider d’AI Companion pour générer et catégoriser des idées sur Zoom Whiteboard et recevoir des suggestions de brouillons pour Zoom Mail. D’autres fonctionnalités sont prévues pour 2024, telles que des commentaires en temps réel sur le déroulé des réunions, avec des conseils sur les compétences en matière de conversation et de présentation pour Zoom Meetings. Sur Zoom Team Chat, il sera possible de rattraper les longs fils de discussion grâce à la synthèse d’IA générative, de compléter automatiquement les phrases de discussion et de planifier des réunions. Les tableaux blancs de Zoom Whiteboard pourront être exploités pour générer des images et remplir des modèles. Il sera possible d’ajouter des résumés des réunions à Zoom Notes et de créer des résumés des fils de discussion SMS et des appels avec Zoom Phone. Ces fonctionnalités seront disponibles cet automne.

Les utilisateurs pourront aussi interagir avec AI Companion via une interface conversationnelle capable de comprendre le contexte des questions et de les aider avec leur contenu sur la plateforme Zoom, tel que la préparation, le déroulement et le suivi des réunions, les chats et certaines applications tierces connectées.

À partir de cet automne, Zoom étendra son offre d’IA générative à l’ensemble de sa plateforme avec le lancement d’AI Companion, sans frais supplémentaires pour les comptes d’utilisateurs Zoom payants. AI Companion est désactivé par défaut, les propriétaires de comptes et les administrateurs décident d’activer ou non ces fonctionnalités pour leurs comptes.

Zoom renomme également Zoom IQ for Sales, qui devient Zoom Revenue Accelerator.

Zoom élargira les capacités de la solution cet automne pour permettre aux équipes de vente d’améliorer leurs compétences et d’accroître leurs performances, ce qui se traduira à long terme par une meilleure expérience client et une hausse de chiffre d’affaires :

Virtual Coach s’appuiera sur un environnement de formation dynamique et personnalisable qui simule une conversation réelle afin d’accélérer l’intégration et de former plus efficacement les membres de l’équipe de vente sur les nouveaux produits et méthodologies.

Deal Risk Signals permettra aux équipes de vente d’utiliser un moteur de règles pour envoyer des alertes si le dossier n’a pas progressé pendant une période spécifique, afin d’aider les équipes à comprendre où elles se situent dans le pipeline de vente.

Discover Monthly permet de découvrir des tendances en suivant la façon dont les concurrents sont mentionnés lors des appels et en résumant les tendances mensuellement, ce qui aide les équipes commerciales à recueillir des informations et à opérer plus efficacement.

Zoom AI Companion intègre déjà des fonctionnalités pour Zoom Meetings qui permettent de rattraper les réunions manquées avec les highlights et smart chapters, les prochaines étapes, la possibilité de soumettre discrètement des questions via le panneau latéral de l’AI Companion lors d’une réunion et de recevoir un résumé automatisé. Via Zoom Team Chat, l’assistant permet de rédiger rapidement des messages basés sur le contexte d’un fil de discussion et d’en modifier le ton et la longueur.

Aujourd’hui, Revenue Accelerator offre déjà de nombreuses fonctionnalités d’IA, telles que des résumés de réunions et de chapitres, sentiment, engagement, ratio conversation/écoute, extraction automatique intelligente des prochaines étapes et des bonnes questions et une fonction de composition intelligente des e-mails pour aider à compléter le suivi des réunions de vente.