Zoom lance Zoom Phone Appliances pour accélérer le travail hybride

juin 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, inc annonce le lancement de Zoom Phone Appliances, une nouvelle catégorie de matériel téléphonique optimisé pour le travail hybride, adapté à la fois au télétravail et aux espaces de bureaux partagés, adressant ainsi des cas d’usages à travers tous les secteurs. Les appliances Zoom Phone combinent la technologie Zoom avec le matériel de Poly et Yealink pour fournir des capacités vidéo et audio ainsi qu’un affichage tactile, dans une solution de téléphone de bureau tout-en-un pour les réunions vidéo HD, les appels téléphoniques et les tableaux blancs interactifs.

Les appliances Zoom Phone simplifient l’octroi de licences, l’installation, l’utilisation et la gestion, ce qui profite à la fois aux utilisateurs finaux et aux services informatiques. Les points forts de Zoom Phone Appliances apportent notamment :

● Un téléphone de bureau complet doté de puissantes fonctionnalités Zoom : les appareils Zoom Phone sont toujours allumés et toujours prêts pour la communication et la collaboration instantanées. Ils permettent de démarrer facilement des réunions ad hoc ou programmées, de passer et de recevoir des appels téléphoniques, de consulter la messagerie vocale, et collaborer virtuellement avec le partage de contenu et l’annotation.

● Une gestion centralisée, simplifiée et évolutive avec un provisionnement et des mises à jour à distance grâce au portail d’administration Zoom.

● Aucune licence supplémentaire n’est requise : il suffit de se connecter à un appareil téléphonique Zoom avec un compte Zoom pour créer une expérience de bureau instantanée.

● Une personnalisation pour l’utilisateur : les appliances Zoom Phone apportent une synchronisation avec le calendrier, le statut, les paramètres de réunion et le téléphone de l’utilisateur pour une expérience de communication unifiée intégrée de type vidéo-first.

● Une prise en main simplifiée avec un provisionnement zero-touch : les Zoom Phone Appliances minimisent le besoin de support informatique avec une configuration et une expérience utilisateur simplifiées.

● Des écrans tactiles avec tableau blanc interactif : il est possible de collaborer avec ses collègues via des tableaux blancs interactifs qui peuvent facilement être exportés et partagés.

● Zoom Certified : les Zoom Phone Appliances introduisent une nouvelle catégorie de matériel certifié, garantissant que ces appareils sont spécialement conçus pour une expérience Zoom Phone et Meet. D’autres appareils seront ajoutés à cette catégorie au fil du temps.

Poly et Yealink sont les deux premiers partenaires de Zoom à proposer des produits Zoom Phone Appliances. D’autres fournisseurs suivront prochainement. Les premières Zoom Phone Appliance sont les suivantes : Poly CCX 600 Desk Phone et Poly CCX 700 Desk Phone avec caméra vidéo intégrée.

Les appareils Zoom Phone Appliances sont disponibles par le biais du programme Zoom Hardware-as-a-Service ainsi qu’auprès des revendeurs agréés Poly et Yealink.