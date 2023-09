Zoom lance Notes

septembre 2023 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. ( annonce le lancement de Zoom Notes, un nouvel espace de travail collaboratif. Avec Notes, les utilisateurs peuvent créer et partager du contenu au sein d’une réunion Zoom et collaborer avec d’autres participants, en temps réel ou de manière asynchrone. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps en évitant d’avoir à basculer entre le client Zoom et des documents ou outils tiers.

Avec Notes, les utilisateurs de Zoom peuvent collaborer de manière transparente avant, pendant et après les réunions afin que toutes les parties prenantes puissent se synchroniser à tout moment et en tout lieu. Avant la réunion, ils peuvent créer une note, déterminer un ordre du jour et le partager avec les participants. Pendant la réunion, ils peuvent ouvrir une note et la partager avec d’autres personnes afin qu’elles puissent collaborer en temps réel, comme pour Zoom Whiteboard. Après la réunion, les notes peuvent être partagées avec tout utilisateur susceptible de bénéficier de son contenu.

Les créateurs de notes ont la possibilité d’accorder l’accès à d’autres participants pendant la réunion uniquement ou de prolonger l’accès après la réunion. Si un participant rejoint la réunion tardivement et qu’une note a déjà été partagée, celle-ci apparaîtra en haut de son onglet Notes dans le client Zoom. Les utilisateurs ont également la possibilité de prendre des notes pendant la réunion et d’élargir ou réduire le panneau afin de prendre des notes sur un autre écran.

Zoom Notes offre un éditeur robuste avec des options de formatage étendues telles que la police, le style, les puces, les couleurs, etc. En outre, les utilisateurs peuvent ajouter des images et des liens à leurs notes et le contenu est sauvegardé automatiquement à intervalles réguliers pour préserver l’avancement du travail. Qu’il s’agisse de mémos simples et rapides ou de notes et de documents détaillés, Notes offre un espace de travail pour recueillir et partager du contenu pendant et en dehors des réunions.

Le tableau de bord de Notes permet également de trier, filtrer et partager les notes. Les utilisateurs peuvent tirer parti de fonctionnalités de gestion clés telles que la possibilité de mettre une note en favori pour plus tard et la suppression, l’édition ou le partage d’une note.