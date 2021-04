Zoom lance Immersive View

avril 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications annonce Immersive View, une nouvelle fonctionnalité, Zoom Immersive View, qui permet aux hôtes de conférences ou de webinaire d’installer les participants et les panélistes sur un seul arrière-plan virtuel, rassemblant les gens dans une même scène pour qu’ils puissent se connecter et collaborer dans un espace de réunion virtuel cohérent.

Les hôtes de réunions et de webinaires peuvent lancer Immersive View de la même manière qu’ils le feraient avec l’affichage haut-parleur ou galerie. Lorsqu’ils activent cette fonctionnalité, les hôtes ont la possibilité de placer automatiquement ou manuellement les participants dans une scène virtuelle de leur choix. Les hôtes peuvent également déplacer facilement les participants dans cette scène et même redimensionner l’image d’un participant pour une expérience plus naturelle.

Zoom Immersive View est disponible pour les utilisateurs desktops Windows et MacOS. La fonctionnalité est activée par défaut pour tous les comptes gratuits et les comptes Pro uniques utilisant Zoom 5.6.3 ou une version ultérieure, et peut être activée via le portail web pour tous les autres types de comptes. Zoom Immersive View peut prendre en compte jusqu’à 25 utilisateurs en simultané.