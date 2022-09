Zoom fait le plein de nouvelles fonctionnalités pour la rentrée

septembre 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce le déploiement de nouvelles fonctionnalités telles qu’un support linguistique avancé, une analyse améliorée de son centre de contact, un meilleur accès au tableau blanc, et plus encore. Désormais, Zoom Chat avertit de la présence d’un utilisateur externe par l’intermédiaire d’une étiquette visible en haut de la barre de texte du chat, ce qui permet de réduire le risque de partager involontairement des informations ou des données privées. Si ces utilisateurs ont envoyé des messages, celle-ci s’affichera également à côté de leur nom.

Pour faciliter l’expérience des utilisateurs malentendants ou de toute personne préférant avoir une vue textuelle de la conversation, Zoom Phone propose maintenant une transcription en direct et en anglais des appels. Il est également possible de transférer un message vocal en toute confidentialité en cochant une nouvelle case dédiée qui l’empêche d’être partagé avec toute autre personne. Sur Zoom Meetings, les utilisateurs des comptes Pro, Business et Enterprise peuvent désormais activer l’interprétation linguistique pour les réunions et les webinaires. La plateforme de réunion virtuelle permet également aux organisateurs de diffuser l’audio de leur micro dans toutes les Breakout Rooms simultanément et d’en savoir plus sur un hôte ou d’entrer en contact avec lui avant une réunion à venir.

Hors réunion, le menu et l’interface de Zoom Whiteboard peuvent maintenant être configurés dans la langue que les utilisateurs ont choisie. Les menus contextuels peuvent apparaître en un clic droit et pour plus de visibilité, les curseurs inactifs seront masqués. Les tableaux blancs peuvent également être partagés entre les chats Microsoft Teams et Slack via la notification "Accorder l’accès". La plateforme d’intelligence conversationnelle Zoom IQ for Sales accueille de nouvelles fonctionnalités qui simplifient le processus de suivi des conversations de vente ainsi que de nouvelles intégrations avec CRM Hubspot et Monday, qui viennent rejoindre celles de Salesforce et Dynamics 365.

Plus de 30 améliorations ont été apportées au Zoom Contact Center. Parmi elles, la gestion de tous les enregistrements à partir d’un centre de contrôle centralisé pour les administrateurs, des intégrations avec les chatbots Google Dialogflow et Amazon Lex ou encore la possibilité de transférer les appels entre les agents du centre de contact et les employés internes à l’aide de Zoom Phone.

Du côté de Zoom Events, les nouveautés comprennent des rôles spéciaux supplémentaires pour les modérateurs, la possibilité d’exporter des sessions individuelles vers le calendrier plutôt que l’événement entier, de définir une date d’inscription personnalisée et une amélioration de de l’intégration de Zoom Events avec Pardot.