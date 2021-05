Zoom étend les notifications de confidentialité

mai 2021 par Marc Jacob

Zoom vient d’annoncer de nouvelles notifications de confidentialité, conçues pour permettre aux utilisateurs de comprendre qui peut voir, enregistrer et partager leur contenu et leurs informations lorsqu’ils rejoignent Zoom Meetings. Ces notifications ont été créées pour fournir des informations importantes sans perturber l’expérience fluide qui est clé pour le spécialiste de la communication unifiée.

Zoom a ajouté des options supplémentaires de notification et de consentement dans la mise à jour du produit lancée cette semaine qui renforcent la protection des données personnelles des utilisateurs.

Inscription aux réunions et aux webinaires

Les utilisateurs seront désormais informés des personnes qui peuvent voir leurs informations d’inscription et de la manière dont ces dernières sont utilisées avant de consentir à participer à des réunions et des webinaires nécessitant une inscription.

Réunions enregistrées et diffusées en direct

Les utilisateurs seront avertis lorsqu’une réunion est enregistrée ou diffusée en direct, ainsi que des informations sur les personnes qui peuvent voir et partager l’enregistrement et la diffusion en direct. L’utilisateur peut consentir à rester dans la réunion ou à la quitter s’il le souhaite.

Notification du profil de l’utilisateur

Les utilisateurs verront une notification bien visible en haut de leur page de profil Zoom indiquant que les informations incluses dans leurs paramètres de profil - nom, photo de profil et adresse e-mail - peuvent être visibles pour les autres participants à la réunion et peuvent être partagées avec d’autres applications et d’autres personnes.