Zoom étend le chiffrement de bout en bout à Zoom Phone et aux Breakout Rooms

juillet 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce l’extension du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour renforcer la transparence et la sécurisation de ses services Zoom Phone et aux Breakout Rooms.

Pour qu’un appel Zoom Phone soit crypté de bout en bout, il suffit que l’administrateur du compte active la fonction via le portail Web. Les appelants doivent être sur le même compte Zoom et ne peuvent passer que des appels téléphoniques individuels. Les deux interlocuteurs doivent utiliser le client de bureau ou mobile Zoom Phone (le RTPC n’est pas pris en charge).

L’enregistrement automatique des appels doit être désactivé pour les deux appelants. Lorsqu’elle est activée, l’option E2EE prévoit que l’appel soit crypté à l’aide de clés cryptographiques connues uniquement des appareils de l’appelant et du destinataire. En outre, les utilisateurs auront la possibilité de vérifier le statut E2EE en fournissant un code de sécurité unique à l’autre. Pendant un appel, il suffit de sélectionner "Plus" et voir une option pour élever la session à un appel téléphonique crypté de bout en bout. Cette mise à niveau ne prend qu’une seconde et permet d’ajouter une couche supplémentaire de confidentialité aux appels téléphoniques effectués via Zoom.

La disponibilité du chiffrement de bout en bout a aussi été élargie aux Breakout Rooms de Zoom et permet de sécuriser une réunion même si les participants sont répartis en plusieurs groupes. L’expérience sera identique à celle d’une réunion standard chiffrée de bout en bout, sauf que chaque salle de réunion dispose de sa propre clé de cryptage unique. Cette fonctionnalité permet d’ajouter un niveau de sécurité supplémentaire.

Qu’il s’agisse d’E2EE pour Zoom Phone et Breakout Rooms, de son outil de protection contre le piratage de compte ou des mises à jour automatiques, Zoom rend la sécurité accessible à tous.