Zoom devient le partenaire officiel de communications unifiées d’Oracle Red Bull Racing

septembre 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. et Oracle Red Bull Racing annoncent un nouveau partenariat intégrant la plateforme de communication de Zoom dans tous les domaines d’Oracle Red Bull Racing afin de faire progresser ses performances et son engagement envers ses fans. Pour illustrer cette collaboration, le logo de Zoom sera également affiché sur les deux voitures RB18, les t-shirts et les combinaisons de course des pilotes et de l’équipe, le mur des stands, le garage et sur le site. Certains éléments seront mis en ligne ce week-end lors du Grand Prix Heineken des Pays-Bas de Formule 1 à Zandvoort.