Zoom annonce une nouvelle intégration ServiceNow pour Zoom Phone

août 2022 par Marc Jacob

Du service d’assistance à la gestion des incidents, la nouvelle intégration Zoom Phone for ServiceNow permet aux utilisateurs et aux agents de ServiceNow de passer des appels téléphoniques directement dans leurs instances et ainsi rationaliser la résolution des flux de travail, simplifier le support informatique et réduire le temps de résolution des incidents.

La nouvelle intégration Zoom Phone for ServiceNow bénéficie de la qualité d’appel élevée et de la sécurité de niveau entreprise fournies par Zoom. Elle permet en outre d’exploiter des fonctionnalités supplémentaires dans le client Zoom. Il est ainsi possible d’afficher des informations disponibles dans l’espace de travail, et ce pour chaque appel. Un numéro de téléphone peut être composé automatiquement dans l’instance ServiceNow. Les agents peuvent également exploiter la journalisation automatique des appels, les enregistrements d’appels et les messages vocaux.

Afin de bénéficier de cette intégration, il est nécessaire de posséder une licence Zoom Phone avec Zoom Phone configuré, un client Zoom version 5.2.0 ou supérieure, ainsi qu’un accès administrateur à Zoom et ServiceNow.

L’application ServiceNow for Zoom Phone peut être ajoutée en se connectant à la Zoom App Marketplace en tant qu’administrateur, qui redirige ensuite les utilisateurs vers la boutique d’applications de ServiceNow pour procéder à l’installation.

La configuration de l’intégration Zoom Phone pour ServiceNow ainsi que ses fonctionnalités sont expliquées dans la section support de Zoom