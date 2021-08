Zoom annonce ses plans pour un retour hybride au travail

août 2021 par Zoom

Zoom annonce la préparation d’une approche hybride pour le retour sur le lieu de travail. La société spécialiste de la communication unifiée prévoit de mélanger stratégiquement le travail à distance et en présentiel et d’optimiser les échanges de ses collaborateurs grâce à des fonctionnalités telles que Zoom Rooms Smart Gallery, conçues pour créer une expérience inclusive pour les équipes présentes au bureau ou à distance.

Selon Zoom, la confiance et l’accès à la technologie sont les fondements d’une politique de travail à distance réussie. Compte tenu du contexte actuel lié à l’évolution de la COVID-19, Zoom ne prévoit pas de réouverture précipitée de ses bureaux, et ne prévoit pas d’ouvrir de nouveaux bureaux tant qu’il ne sera pas possible de le faire sans équipement de protection individuelle et sans distanciation sociale.

"Il n’existe pas d’approche unique pour le retour au bureau, et nous sommes à l’écoute de nos équipes pour comprendre leurs préoccupations et aider à guider nos plans", a commenté Kelly Steckelberg, directeur financier de Zoom. "Toutes les décisions que nous prenons chez Zoom s’inscrivent dans un seul et même objectif : maintenir un sentiment de confiance mutuelle entre les dirigeants et les employés, car une confiance accrue se traduit par des équipes plus heureuses et plus productives. Nous écoutons attentivement et apprenons, mais en fin de compte, la réouverture de nos bureaux ne sera qu’une composante d’une approche flexible et hybride."

Depuis le début de la pandémie, Zoom s’est toujours engagé auprès de ses équipes à préparer leur retour au bureau, en les informant régulièrement lors de réunions bihebdomadaires de l’ensemble du personnel. Ces réunions ont pour vocation de créer un espace sûr pour que les équipes puissent exprimer leurs préoccupations concernant les solutions envisagées.

Selon un sondage interne que Zoom a effectué auprès de ses équipes, la flexibilité reste une priorité absolue. Plus de 50 % des personnes interrogées souhaitent une approche hybride, un quart veut travailler à domicile de façon permanente, et le reste travaille déjà à distance à plein temps. Seulement 1 % des effectifs de la société souhaite ainsi retourner au bureau à temps plein.