Zoom annonce la nomination de Frédéric Batut à la direction de ses activités channel et partenaires en France

février 2022 par Marc Jacob

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Frédéric Batut interviendra afin de développer, construire et renforcer le réseau de partenaires Zoom en France et d’ainsi accompagner la très forte croissance que connaît l’entreprise. Il aura pour mission de consolider les liens existants et de recruter de nouveaux partenaires venant du monde des communications unifiées, de l’IT, de la Téléphonie et du Cloud, compte tenu de la richesse de la plateforme Zoom.

Frédéric dispose d’une connaissance approfondie de l’écosystème des ventes dans le monde de la collaboration et des communications unifiées. Grâce à son expertise basée sur l’élaboration de stratégies, il dispose de toutes les compétences nécessaires pour soutenir l’équipe en place et gérer un réseau de partenaires actifs, performants et couvrant l’ensemble des segments de clients chez Zoom.

Fort de plus de 25 ans d’expérience, Frédéric Batut, 53 ans, a un parcours très solide au cours duquel il a occupé des fonctions clés telles que le poste de Directeur des Partenaires pour l’Europe du Sud, puis Vice Président pour la même région chez Polycom et Regional Sales Manager pour l’Europe du Sud et l’Afrique chez DTEN. Frédéric Batut est diplômé de l’Académie Commerciale Internationale, école supérieure de commerce.