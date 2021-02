Zoom annonce des nouvelles innovations pour faciliter la collaboration hybride et sécuriser le présentiel

février 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce la disponibilité générale d’une série d’innovations pour sa solution logicielle intégrée de salles de vidéoconférence Zoom Rooms. Celles-ci visent à faciliter la présence de collaborateurs au sein de l’entreprise en protégeant leur santé et leur sécurité, tout en supportant un environnement de travail hybride.

Dans une enquête menée auprès de 12 000 professionnels par le Boston Consulting Group, 60 % des employés ont déclaré qu’ils souhaitaient une certaine flexibilité dans leur lieu et leur temps de travail. Le modèle de travail hybride étant de plus en plus répandu, Zoom améliore ses outils de salle de conférences Zoom Rooms pour répondre aux besoins actuels et futurs de ses clients.

Les six dernières innovations de Zoom Rooms visent à faciliter la réintégration des employés en toute sécurité sur le lieu de travail et de permettre une meilleure hybridation de la collaboration :

Associer une Zoom Room à un appareil mobile : Il est possible de jumeler son client mobile iOS ou Android à une Zoom Room, pour rejoindre facilement les réunions directement depuis son smartphone. Le client mobile est automatiquement placé en mode compagnon pendant la réunion. Les utilisateurs peuvent ainsi contrôler leur salle de réunion depuis leur appareil mobile, sans avoir à toucher le contrôleur de la salle.

Visualisation en temps réel des données de comptage d’audience : Grâce aux caméras prises en charge, il est possible de voir en temps réel combien de personnes se trouvent dans une salle sur le tableau de bord Zoom et sur l’affichage du planning pour s’assurer que les exigences de distanciation sociale sont respectés et que les jauges d’accueil des salles de réunion sont respectées.

Surveillance de l’environnement et de la qualité de l’air : Neat Bar, un appareil Zoom Rooms, comprend un ensemble de fonctionnalités avancées appelé Neat Sense, qui permet de surveiller la qualité de l’air, l’humidité, CO₂, et les composés organiques volatils dans les salles de réunion pour assurer la sécurité et la santé des occupants. Ces données environnementales sont accessibles sur le tableau de bord Zoom, sur le contrôleur Zoom Rooms et sur l’écran de programmation pour obtenir un retour d’information en temps réel.

Mode réceptionniste/kiosque virtuel : Cette fonctionnalité offre une expérience d’accueil sans contact aux personnes se rendant dans les bureaux. Il suffit de personnaliser le bouton "Start Meeting" d’un appareil Zoom Rooms for Touch placé à l’accueil pour mettre les visiteurs en contact avec une réceptionniste et les accueillir en toute sécurité. Le mode kiosque de Zoom Rooms est disponible sur tous les appareils Zoom Rooms for Touch.

Contrôler le bureau partagé à partir de Zoom Rooms for Touch : Pour simplifier la collaboration, les utilisateurs de Zoom Rooms for Touch peuvent contrôler, directement depuis leur appareil, le bureau de la personne qui partage actuellement l’écran de son ordinateur portable.

Enregistrer un tableau blanc pour échanger : Les gens peuvent désormais envoyer un tableau blanc Zoom Rooms for Touch sur le chat ou via les e-mails. Cela permet de rationaliser le partage de contenu en dehors de la salle de réunion, ce qui améliore considérablement la cohésion de nouveaux modes de collaboration hybrides.