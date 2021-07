Zoom accélère la collaboration à distance et le travail hybride avec des nouveautés pour ses Zoom Rooms

juillet 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce de nouvelles mises à jour pour Zoom Rooms afin de simplifier la collaboration à distance et hybride, d’offrir une expérience de salle de conférence sans contact et d’étendre les capacités des salles. Cette mise à jour comprend également le lancement bêta de la fonctionnalité Smart Gallery, qui permet une expérience de réunion équitable en envoyant plusieurs flux vidéo depuis chaque Zoom Room pour améliorer l’affichage des participants dans la salle.

Dans un contexte hybride où télétravail se mixe avec présentiel les nouveautés annoncées par Zoom pour optimiser les Zoom Rooms permettent à tous les collaborateurs, de bénéficier d’une expérience de communication équitable et optimale. Voici quelques-unes de nos dernières mises à jour de Zoom Rooms :

Smart Gallery (version bêta publique)

Lancement de la première version de la fonctionnalité Smart Gallery, qui tire parti de l’intelligence artificielle pour prendre une vue d’ensemble de plusieurs personnes dans une salle Zoom, et envoyer jusqu’à trois flux vidéo uniques pour mieux présenter les participants dans la salle aux participants à distance. La version bêta publique de Smart Gallery sera initialement prise en charge par les solutions Neat et Poly disponibles dès maintenant, et par les solutions Logitech et DTEN D7 plus tard dans l’année. Il est prévu de prendre en charge d’autres plateformes et flux vidéo dans les versions ultérieures.

Commandes vocales natives de Zoom (version bêta publique)

Désormais en version bêta publique, les commandes vocales pour Zoom Rooms sont prises en charge sur toutes les plateformes Zoom Rooms. Grâce à un ensemble de commandes élargi et traité localement, les participants à Zoom Rooms peuvent désormais utiliser des commandes vocales telles que "démarrer la réunion", "quitter la réunion", "s’enregistrer", et plus encore, ce qui permet aux organisations d’offrir une expérience de réunion mains libres sûre et efficace. Il suffit de dire "Bonjour Zoom" pour commencer.

Chat en cours de réunion dans Zoom Rooms

Les participants aux réunions qui se joignent à Zoom Rooms ou à Zoom for Home peuvent désormais répondre aux discussions en cours de réunion à l’aide du contrôleur de salle ou de l’écran tactile, ce qui permet aux utilisateurs qui se joignent à une salle Zoom de participer au même titre que ceux qui se trouvent sur un ordinateur de bureau ou un téléphone mobile.

Plus de contrôle sur les webinaires depuis Zoom Rooms

Il est désormais possible de verrouiller le webinaire, de couper le son des panélistes, d’autoriser les participants à lever la main, etc. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités annoncées par Zoom pour améliorer l’expérience de collaboration, on peut citer la simplification de l’expérience globale de l’utilisateur et la gestion des appareils Zoom, la gestion des appareils Zoom Phone, des appareils Zoom Room et l’affichage dynamique Zoom Rooms qui sont dorénavant combinées ensemble dans une nouvelle section de gestion unifiée des appareils. De plus, grâce à la NDI (Network Device Interface) de NewTek, Inc., il est possible d’envoyer des flux audio et vidéo Zoom depuis les salles Zoom à d’autres appareils NDI, ce qui permet des intégrations plus flexibles dans les studios, les productions vidéo et les environnements personnalisés.