Zoom a développé plus de 100 fonctionnalités en 90 jours dans le cadre de son plan stratégique de sécurisation de sa plateforme

juillet 2020 par Marc Jacob

Zoom annonce avoir développé plus de 100 nouvelles fonctionnalités entre le 1er avril et le 30 juin 2020. Cette période correspond au plan stratégique de 90 jours que l’entreprise s’était fixé de déployer pour augmenter les niveaux de sécurisation et de protection de la vie privée de sa plateforme.

Dans un article de blog publié, ce jour, Eric Yuan, le fondateur et CEO de Zoom revient sur les étapes clés qui ont marqué les trois derniers mois et sur les améliorations en matière de sécurité et de protection de la vie privée déployées par sa société. Pendant cette période, l’entreprise s’est essentiellement concentrée sur 7 engagements clés qui lui ont permis d’intégrer la sécurité et la vie privée de manière permanente dans son ADN. Voici un récapitulatif des ces étapes :

L’engagement premier de Zoom était de geler pendant 90 jours tous les développements de fonctionnalités qui n’étaient pas liés à la protection de la vie privée, à la sûreté ou à la sécurité de sa plateforme et de ses utilisateurs. Toutes ses ressources d’ingénierie et de produits ont été concentrées dans cette direction.

Zoom 5.0 a permis à Zoom d’intégrer, pour tous les utilisateurs, gratuits et payants, le chiffrement AES 256 GCM. L’interface utilisateur a également été mise à jour avec l’icône de sécurité, le bouclier de chiffrement vert et la situation géographique des datacenters utilisés pendant les réunions.

L’Acquisition du spécialiste du chiffrement, Keybase, a permis d’initier la construction d’un système de chiffrement de bout en bout pour tous les utilisateurs, gratuits et payants.

La personnalisation géographique du routage permet aux administrateurs de compte de choisir par quels datacenters transitent les données des réunions.

Zoom a mis en place des mécanismes pour s’assurer que la sécurité et la vie privée restent une priorité dans chaque phase de développement de ses produits et fonctionnalités, que ce soit dans les phases de conception, le CI/CD, les tests et la production.

Les autres engagements pris par Zoom au cours des trois derniers mois lui ont en outre permis de renforcer son programme de Bug Bounty, de gagner en transparence et d’intensifier les tests de sécurité sur plateforme, toujours dans l’objectif d’améliorer la protection de ses utilisateurs et de leur vie privée.