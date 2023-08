Zoom Video Communications Inc. annonce deux mises à jour pour Zoom Events

août 2023 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce deux mises à jour pour son portefeuille Zoom Events, avec Production Studio et une intégration des événements hybrides à l’application mobile Zoom. Ces nouvelles fonctionnalités aideront les professionnels de l’événementiel à être plus performants et à toucher de nouveaux clients. Elles permettent d’établir plus de connexions entre les participants en personne et virtuels afin de simplifier l’expérience hybride.

Production Studio permet aux professionnels de l’événementiel, du marketing et de la communication interne de créer et de personnaliser facilement des éléments de conception virtuels pour produire des événements attractifs et dynamiques. Disponible mondialement avec une licence Zoom Events ou Zoom Sessions, Production Studio propose des options de mise en page dynamiques, de branding personnalisé et des outils de gestion des animateurs pour rendre les événements virtuels visuellement attrayants et uniques.

Zoom introduit également une mise à jour de son application mobile qui inclut désormais Zoom Events. Disponible mondialement pour Android et iOS, les participants peuvent accéder à une expérience hybride des événements à partir de leur application mobile Zoom existante, sans avoir à télécharger une application spécifique pour un événement qu’ils n’utiliseront qu’une seule fois. L’application facilite la gestion de l’itinéraire, du chat de l’événement, des questions-réponses et du networking pour les participants en déplacement.

Les participants peuvent rejoindre l’événement, explorer, mettre des signets et assister aux sessions, recevoir des notifications importantes, naviguer dans l’espace physique à l’aide de cartes et d’aides numériques, basculer facilement entre les sessions en personne et virtuelles / à la demande, et se connecter avec d’autres participants en personne et virtuellement. Lors des événements en direct, les utilisateurs de l’application mobile peuvent accéder aux sessions de l’événement, participer aux chats, aux sondages et aux questions-réponses et visionner les enregistrements des événements passés.

Zoom a également amélioré son flux d’installation hybride pour les organisateurs d’événements. Ces derniers peuvent désormais utiliser des modèles pour mettre en place des événements hybrides via le portail web, avec la possibilité de construire une billetterie hybride, d’ajouter des plans des lieux et de mettre en place une expérience hybride native via l’application mobile Zoom.

Dans les mois à venir, les clients actuels de Zoom Webinars pourront débloquer instantanément toutes les fonctionnalités de Production Studio via le portail web en passant à une licence Zoom Sessions ou Zoom Events.