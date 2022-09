Zoom Team Chat accélère la collaboration hybride

septembre 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce un nouveau nom pour Zoom Chat, qui devient Zoom Team Chat, et s’accompagne de nouvelles fonctionnalités adaptées au mode de travail hybride.

Le Zoom Team Chat, solution incluse dans le client de bureau Zoom, offre un hub complet constitué de chats et de canaux pour rassembler les flux de travail. Zoom Team Chat facilite la collaboration en rassemblant au sein d’une seule application la messagerie, le partage de fichiers, les applications tierces, la communication vidéo et audio, et le tableau blanc.

Zoom Team Chat offre une expérience de communication transparente et sécurisée pour les employés d’une entreprise mais également pour leurs contacts externes. Avant d’envoyer un message, les utilisateurs sont informés de la présence de personnes externes grâce à une étiquette qui apparaît dans la zone de saisie du texte.

Fin septembre, les utilisateurs de Zoom Team Chat verront apparaître de nouvelles fonctionnalités clés. Ils pourront notamment partager une conversation du chat de réunion sur Zoom Team Chat afin de ne plus perdre des informations clés et planifier une réunion Zoom à partir d’un chat ou d’un canal. Il leur sera également possible d’organiser leur journée de travail avec la fonction "Rappels" en marquant un message de chat pour en être informés à un moment plus opportun. Ils pourront répondre par chat à une réunion en cours afin de prévenir la personne qui les a invités qu’ils sont occupés ou qu’ils la rappelleront.

Pour rationaliser les flux de travail sur Zoom Team Chat, des intégrations tierces avec des applications sont à venir. Le nouveau Team Chat pour Progressive Web Apps (PWA) permettra quant à lui d’accéder au Zoom Team Chat directement depuis un navigateur, de sorte que les utilisateurs puissent collaborer par chat en dehors des réunions, même si le client Zoom n’est pas disponible.

Zoom Team Chat est déjà inclus dans l’offre Zoom One, qui comprend tous les outils de collaboration : chat, téléphonie, visioconférence, tableau blanc etc. dans une seule licence Zoom.

Zoom a remplacé les "O" de son nom par des icônes pour communiquer que Zoom est la seule plateforme où la connexion se produit. La nouvelle icône Zoom Team Chat est positionnée en premier dans le visuel pour démontrer son rôle de hub qui connecte tous les flux de trav