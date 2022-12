Zoom Node, le nouveau hub de services pour aider les entreprises à mieux gérer le travail hybride

septembre 2022 par Marc Jacob

Zoom Node est un hub de services destiné à héberger les flux de travail – ou modules – qui prennent en charge les fonctionnalités Zoom dédiées aux entreprises, telles que la téléphonie et le chat. Ce hub est géré et contrôlé à partir du cloud de Zoom et sa technologie s’étend également sur site. Conçue pour connecter le cloud Zoom aux datacenters des clients, Zoom Node leur permet d’adopter et de migrer des services à leur propre rythme, en ajoutant des nœuds et des modules selon leurs besoins. Le Zoom Node actuel peut accueillir jusqu’à quatre modules. Il est également optimisé pour s’intégrer aux investissements existants en matière de réseau, de serveurs et de stockage, ainsi qu’aux technologies de sécurité et de conformité.

Avec Zoom Node, les entreprises peuvent contrôler la manière dont leurs ressources sont utilisées et consommées, en élaborant leurs propres politiques et en attribuant certains services à un bureau, une région ou un pays spécifique. Côté sécurité, elles peuvent également implémenter des mises à jour automatiques pour les systèmes d’exploitation et les applications hébergés sur Zoom Node et adopter la dernière version du logiciel sans temps d’arrêt pour leurs utilisateurs. Les tâches courantes peuvent être automatisées, et les problèmes de serveur diagnostiqués et résolus. Il est possible de visualiser les indicateurs de performance clés (KPI) pour l’ensemble de l’entreprise et de repérer facilement les tendances d’utilisation.

Le premier module de Zoom Node est le Zoom Phone Local Survivability (ZPLS), une nouvelle solution de résilience hybride qui fonctionne avec un serveur sur site, pour fournir une capacité de basculement et une couche de protection supplémentaire. Si le client Zoom est incapable de se connecter à un datacenter Zoom Phone suite à une panne d’opérateur ou une catastrophe naturelle, ce module logiciel leur permet de maintenir la communication interne et de mettre en place des mesures de sécurité sur site, avec une capacité de résilience qui s’étend sur plusieurs jours.

Le module Zoom Phone Local Survivability (ZPLS) s’intègre au service téléphonique lors des opérations normales sans les modifier. En cas de panne, la connectivité au cloud sera rétablie et les clients Zoom auront un accès continu aux principales fonctionnalités téléphoniques, y compris l’émission et la réception d’appels internes et externes. Les dispositifs et appareils Zoom Phone physiques continueront de fonctionner, ainsi que les adaptateurs analogiques connectés à des téléphones, les faxs et les ordinateurs de bureau équipés de Zoom Phone et connectés à une alimentation de secours. Ni l’administrateur, ni l’utilisateur final n’ont à prendre de mesures, le processus de basculement et de repli est automatique.