Zimperium va être racheté par Liberty Strategic Capital pour un montant d’environ 525 millions de dollars

mars 2022 par Marc Jacob

Zimperium annonce son acquisition par Liberty Strategic Capital, la société de capital-investissement fondée et dirigée par l’ancien secrétaire au Trésor américain Steven T. Mnuchin, pour un montant d’environ 525 millions de dollars. Suite à cet investissement, Liberty Strategic Capital sera actionnaire majoritaire de Zimperium et le secrétaire Mnuchin présidera le conseil d’administration de la société. Cet investissement permettra à Zimperium de continuer à accélérer sa croissance, de manière organique et via des acquisitions stratégiques. SoftBank Corp, investisseur de Zimperium depuis 2017, restera actionnaire minoritaire.

Le nombre d’appareils mobiles dans le monde devrait atteindre 18,2 milliards d’ici 2025, soit plus du double du nombre de personnes sur Terre. Cette expansion va de pair avec la menace de cybersécurité qui pèse sur les utilisateurs, les entreprises et les gouvernements du monde entier. Le Rapport Global Mobile Threat 2022 de Zimperium a récemment souligné que près d’un quart des terminaux mobiles ont été confrontés à des applications malveillantes l’an passé. Les vecteurs d’attaque pour compromettre les appareils mobiles se sont également développés, ainsi 75 % des sites de phishing découverts l’année dernière ciblaient spécifiquement les appareils mobiles. Zimperium offre une protection en temps réel, sur l’appareil, contre les menaces connues et inconnues. Son moteur breveté et primé z9, basé sur le machine learning, protège les appareils mobiles contre les attaques d’autres appareils, des réseaux, du phishing et des applications. L’entreprise a enregistré une croissance et une dynamique record en 2021, portées par des temps forts :

• Une croissance de 53 % des revenus annuels récurrents (RAR).

• L’acquisition de whiteCryption, leader de la technologie DevSecOps mobile.

• De nouveaux partenariats stratégiques avec des entreprises telles que SentinelOne, Motorola Mobility, Intertrust et Ping Identity.

• Le lancement des applications Michigan Secure et LA Secure pour offrir aux résidents et aux visiteurs une sécurité mobile gratuite, à l’instar de l’application NYC Secure lancée précédemment.

En tant que secrétaire au Trésor et membre du Conseil de sécurité nationale, Steven Mnuchin a contribué à façonner l’approche du gouvernement américain face aux cybermenaces, notamment en supervisant la conception de nouvelles sanctions économiques visant les hackers iraniens, russes et nord-coréens ainsi que les cybercriminels transnationaux, et en multipliant les sanctions contre les ransomware. Il a également été le principal responsable du gouvernement américain en matière de cybersécurité dans le secteur des services financiers. À ce titre, il a travaillé directement avec les principaux régulateurs américains et les dirigeants des plus hautes institutions financières sur la préparation à la cybersécurité, la coordination réglementaire et la réponse aux incidents. En outre, le secrétaire Mnuchin a dirigé la modernisation de la technologie et de la sécurité des données au sein de l’Internal Revenue Service afin de mieux protéger la principale source de données financières personnelles sensibles du pays.

« Au cours des 6 dernières années, Zimperium a développé des solutions innovantes de protection contre les menaces mobiles à une ère où la cybersécurité, spécifiquement mobile, est primordiale. Nous tenons à remercier Shridhar et son équipe pour leur engagement durant notre partenariat. Nous nous réjouissons de leurs prochaines étapes de développement aux côtés de Liberty Strategic Capital qui continuera à faire progresser la croissance de Zimperium, en s’appuyant sur sa technologie leader du marché et en relevant de nouveaux défis pour les clients. », a déclaré Ashutosh Somani, Managing Director de Warburg Pincus.

J.P. Morgan Securities LLC est le conseiller financier exclusif de Zimperium, tandis que Orrick Herrington & Sutcliffe LLP a apporté des conseils juridiques. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a fourni des conseils juridiques à Liberty Strategic Capital. L’acquisition, qui est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2022.