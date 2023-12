Zimperium participe au programme en préversion privée de Microsoft Security Copilot

décembre 2023 par Marc Jacob

Zimperium annonce sa participation, en qualité de partenaire, au programme d’accès en préversion privée de Microsoft Security Copilot. Zimperium a été sélectionné sur la base de son expérience avérée des technologies de sécurité Microsoft, de sa capacité à explorer et à commenter des fonctionnalités de pointe et de ses relations privilégiées avec Microsoft.

Aux côtés des équipes produits de Microsoft, Zimperium contribue à façonner le développement de Security Copilot, notamment en validant et en affinant les scénarios nouveaux et à venir, en fournissant un retour d’informations sur le développement de ce produit et les opérations à intégrer à ses futures versions, ainsi que sur la validation des API, indispensables pour faciliter l’extensibilité de l’outil.

Security Copilot est le premier produit de sécurité alimenté par l’IA permettant aux professionnels de la sécurité de répondre rapidement aux menaces , de traiter les signaux à la vitesse de la machine, et d’évaluer l’exposition aux risques en quelques minutes. Il associe un grand modèle de langage (LLM) avancé à un modèle spécifique à la sécurité qui s’appuie sur la veille sur les menaces, unique en son genre, de Microsoft et sur plus de 65 000 milliards de signaux au quotidien.