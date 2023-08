Zimperium complète sa plateforme de sécurité Mobile-First avec une solution no-code de protection des applications

août 2023 par Marc Jacob

Cette nouvelle offre vient compléter la suite de solutions de protection des applications mobiles de la plateforme qui aide les développeurs à sécuriser leurs applications simplement et de façon optimale tout au long de leur cycle de vie. Cette suite comprend l’analyse, le contrôle et le renforcement des applications ainsi que la protection des clés cryptographiques et la sécurité d’exécution. L’ensemble de cette suite offre une protection in-app complète ainsi qu’une visibilité et une réponse dynamiques aux menaces.

Alors que les équipes en charge des applications sont confrontées à des ressources limitées et à une pression croissante pour publier rapidement des applications sécurisées, cette option no-code leur offre une alternative idéale pour appliquer les protections essentielles en quelques minutes. Elle protège l’application contre toute exploitation potentielle, à la fois lorsque cette dernière est disponible sur les app store publics et pendant son exécution sur les appareils des utilisateurs finaux. Cette double couche de protection évite aux développeurs d’avoir à faire des compromis en matière de sécurité, qui pourraient conduire à des vols de données et à des violations suite au lancement de l’application.

Pour une protection rapide et simple des applications mobiles

Face aux besoins croissants en matière de sécurité des applications mobiles, aux capacités limitées et à l’urgence d’accélérer le déploiement des applications, une protection no-code garantit une sécurité optimale et une grande facilité d’utilisation. Elle permet :

- Une mise en œuvre simple : Il suffit de télécharger l’application mobile pour activer la protection.

- De disposer des principaux éléments de sécurité : prévention contre le reverse engineering, la falsification et le vol d’identifiants sur les appareils des utilisateurs finaux, ainsi que davantage de mises à jour over-the-air et d’une protection Zero-Day.

- Une approche adaptative : La plateforme est optimisée pour s’adapter à la taille et aux performances des apps, offrant une expérience utilisateur transparente sans compromettre la sécurité.