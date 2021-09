Zenioo bouscule le marché du courtage grâce à OutSystems

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

En s’appuyant sur la plateforme de développement moderne d’applications d’OutSystems, le néo-grossiste en assurance de personnes a pu créer en moins de 6 mois un système d’information complet, agile et flexible capable de proposer une approche nouvelle et innovante dans l’intermédiation en assurance.

OutSystems, la plateforme leader du développement moderne d’applications multi-expérience, annonce que Zenioo, le néo-grossiste en assurance de personnes s’est appuyé sur ses solutions low-code de développement moderne d’applications pour construire en un temps record une infrastructure et une offre capable de disrupter le marché du courtage en assurance.

Grâce à la plateforme OutSystems, Zenioo a développé en moins de 6 mois un système d’information complet comprenant, un middle et un front office, capable d’apporter à plusieurs milliers de courtiers une palette de produits et de services dédiés à leur activité en santé, prévoyance et emprunteur. Les courtiers peuvent simplement et intuitivement réaliser des projets et faire adhérer leurs clients ainsi que suivre leurs dossiers. De plus, via l’outil Zenioo, les partenaires peuvent bénéficier d’un accompagnement dédié grâce à la vidéo assistance et un chat intelligent. Enfin, dans une démarche de co-conception, les courtiers ont la possibilité de s’exprimer sur les futures évolutions envisagées afin que l’outil soit toujours en adéquation avec leurs besoins.

Les solutions de développement OutSystems apportent en outre à Zenioo une flexibilité et une agilité accrues pour accélérer la sortie d’offres et de services dédiés en intégrant rapidement les retours des courtiers et des assureurs. En mois d’un an Zenioo compte passer, d’ici octobre, de sept produits proposés par quatre assureurs, à 18 produits portés par sept. De plus, l’agilité de la plateforme OutSystems a permis à Zenioo d’intégrer en 7 mois, 17 services de partenaires externes pour améliorer considérablement l’expérience utilisateur de ses courtiers (communication, visio, robot advisor, reporting...) ou encore de proposer un catalogue de webservices Zenioo complet en 6 semaines.

Dans le cadre de son projet, Zenioo a fait le choix de s’appuyer sur le partenaire d’OutSystems Do iT Lean, qui met à sa disposition une dizaine de collaborateurs pour les développements, le paramétrage et la maintenance applicative. Zenioo a aujourd’hui la pleine possession de son infrastructure hébergée par OutSystems sur AWS, et pilotée par une équipe IT de deux personnes.