Zendesk, éditeur de logiciel CRM, annonce la nomination de Matthias Göhler en tant que CTO EMEA.

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Cette nomination fait suite à l’arrivée de Peter Lorant, au poste de COO EMEA il y a un peu plus d’un an, preuve de la forte croissance et attractivité de la région.