ZealiD annonce un accord portant sur la fourniture de solutions de signature qualifiée à Microsoft

septembre 2023 par Marc Jacob

ZealiD annonce un accord prévoyant de doter les équipes RH de Microsoft de signatures et de certificats électroniques qualifiés sécurisés, certifiés eIDAS, applicables à l’onboarding des employés et aux documents RH en Europe — l’accès ménagé à ses services de pointe de signature électronique qualifiée étant conjugué à la plateforme Adobe Acrobat Sign. Avec cet accord, Microsoft sera en mesure d’intégrer aisément la solution ZealiD dans ses systèmes en place, disposant ainsi d’un moyen efficace de vérifier l’identité des signataires.

Cet accord permettra à Microsoft, en étroite coopération avec Adobe et ZealiD, de signer électroniquement ses contrats de travail et documents RH sensibles en Europe en s’appuyant sur une technologie ultra-sécurisée afin de garantir le plus haut niveau d’intégrité et de conformité de ses processus RH et leur uniformisation d’un pays à l’autre. L’application ZealiD contribue à lever les difficultés logistiques que posent les signatures manuscrites en présence d’effectifs géographiquement dispersés.

Au moyen de l’application ZealiD, tout utilisateur en possession d’un justificatif d’identité valide peut créer une identité européenne baptisée certificat qualifié, lequel lui permet de générer des signatures électroniques qualifiées (QES) dont la forme répond au plus haut niveau d’exigence et de validité juridique en application du règlement de l’UE. La signature QES, équivalente à une signature manuscrite, lui permet de signer en toute sécurité des documents au format numérique. Une fois le document chargé sur la plateforme Adobe Acrobat Sign, l’utilisateur peut en prendre connaissance, numériser le QR code au moyen de l’application ZealiD et signer ce document en utilisant Face ou Touch ID.