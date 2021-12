ZOOM annonce de nouvelles mises à jour

décembre 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc présente un ensemble de nouvelles mises à jour et fonctionnalités. Zoom propose cette fois-ci une série de fonctionnalités pour aider ses utilisateurs à ajouter leur propre touche personnelle à leurs événements numériques et les aide à améliorer leur service clients.

Amélioration des sondages

Les organisateurs de réunions et de webinaires disposent désormais d’un plus grand nombre d’options pour créer des sondages, y compris des réponses classées, des appariements, des réponses courtes et/ou longues et des questions à compléter. Toutes ces nouvelles options permettent de recueillir davantage de commentaires et d’informations auprès des sondés. Cette même fonctionnalité peut être utilisée pour les quiz.

Zoom Events

Après le lancement d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités de conférence pour Zoom Events, ont été ajoutées de nouvelles fonctions qui permettent aux hôtes de personnaliser davantage leurs expériences d’événements virtuels.

• Les efforts de collecte de fonds sur Zoom Events sont démultipliés, offrant une contrepartie aux dons effectués par les entreprises lors des collectes de fonds via Pledge. Plus de détails sur le blog ou sur le site Web de Pledge pour en savoir plus sur l’intégration de Pledge à Zoom.

• Le chat devient plus flexible permettant de créer des moments de réseautage au cours d’un événement en donnant aux hôtes et aux modérateurs la possibilité d’activer et de désactiver le chat à tout moment, afin de créer des discussions et de stimuler l’engagement.

• Les fonctions d’accessibilité sont essentielles lorsqu’il s’agit d’offrir une expérience équitable lors d’un événement. Grâce à la prise en charge de l’API de sous-titrage tiers dans Zoom Events, il est possible d’aider davantage de personnes à profiter d’un événement. Le sous-titrage codé peut être activé ou désactivé par l’hôte.

Zoom Phone

Zoom Phone supporte nativement les services Nomadic E911. Cela permet d’une entière conformité aux mandats américains de la loi Kari et du RAY BAUM’s Act en configurant correctement les fonctionnalités existantes. Cependant, le déploiement de services d’urgence nomades en dehors des États-Unis et du Canada nécessite des étapes supplémentaires pour configurer un numéro d’identification d’emplacement d’urgence (ELIN) pour chaque emplacement détectable. Avec cette mise à jour, les nouveaux emplacements créés devront configurer un ELIN si nécessaire. De plus, les emplacements existants seront signalés en cas d’attribution d’un ELIN manquant ou redondant afin d’aider les administrateurs de Zoom Phone à maintenir des configurations correctes et à assurer la sécurité de tous, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Avec Zoom Phone Power Pack, les gestionnaires peuvent utiliser l’analyse des files d’attente pour surveiller plus facilement les indicateurs clés de performance (ICP) des files d’attente d’appels critiques tels que le niveau de service, le taux d’appels manqués, le temps d’attente moyen. Ils peuvent choisir de recevoir des notifications par le biais de Zoom Chat en plus des notifications par e-mail lorsqu’un des seuils des KPI a été atteint. Les administrateurs peuvent également personnaliser les panneaux d’affichage de la file d’attente et les afficher sur des dispositifs de signalisation numérique pour une meilleure visibilité.

Zoom Phone bénéficie de nouvelle intégrations et mises à jour de quelques-unes des intégrations Zoom Phone les plus populaires :

• ServiceNow : cette nouvelle intégration apporte la puissance de Zoom Phone aux flux de travail ServiceNow existants, y compris la possibilité de cliquer pour appeler et de visualiser et gérer les journaux d’appels et d’utilisateurs.

• SMS pour Google Workspace, Microsoft Teams et Microsoft Dynamics : il est dorénavant possible d’envoyer des SMS en utilisant son numéro Zoom Phone via Google Workspace, Microsoft Teams et Microsoft Dynamics.