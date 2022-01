Yves Le Floch rejoint Risk&Co en tant que directeur du pôle intelligence stratégique

janvier 2022 par Marc Jacob

Préalablement Vice-président Cybersécurité chez Capgemini Sogeti France, Yves Le Floch a occupé plusieurs postes de direction dans les activités cyber du Groupe. Il a également longtemps travaillé pour des administrations régaliennes françaises, notamment au sein de la Direction Générale de l’Armement (DGA) du ministère des Armées et au sein du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale auprès du Premier ministre de 2005 à 2012. Il est diplômé de l’école Polytechnique et de l’ISAE Sup’Aéro.